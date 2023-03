NordVPN: naviga come se fossi in incognito sempre e ovunque

Se credi che navigare in incognito ti preservi da tracker e minacce online ti stai sbagliando. Per questo devi affidarti a chi di sicurezza e privacy se ne intende. Stiamo parlando di NordVPN che, grazie alle sue funzionalità all’avanguardia, rende invisibile la tua navigazione online sempre e ovunque. Attiva subito questa protezione approfittando del 63% di sconto.

Questa VPN di ultimissima generazione garantisce il totale anonimato alla tua connessione. In pratica i tuoi dati non compariranno mai quando sei connesso a uno dei suoi server. Il vantaggio è che potrai fare tutto ciò che vuoi senza correre rischi e non permettendo a tracker, hacker e malware di registrare o rubare i tuoi dati.

Grazie a un tunnel crittografato la tua navigazione online sarà completamente illeggibile a terzi. Inoltre, NordVPN fornisce un Indirizzo IP Dedicato, oggi anche italiano con server posizionati a Milano. Questo ti eviterà la noiosa necessità di confermare che sei una persona fisica e non un robot quando navighi tra le pagine internet.

NordVPN cancella le tue tracce online

NordVPN cancella ogni traccia online. Attivala subito e i tuoi dispositivi saranno protetti da uno scudo potente contro ogni minaccia che potrebbe clonare i tuoi dati e venderli anche sul Dark Web. Procedi con i tuoi acquisti online in totale sicurezza, senza che qualcuno possa registrare i tuoi dettagli di pagamento o le tue preferenze di acquisto da un momento all’altro.

Viaggia all’estero mantenendo al sicuro la tua identità digitale anche su reti wireless non protette. Potrai così continuare ad accedere ai contenuti e ai siti che utilizzi abitualmente. Inoltre, la sua app, disponibile per tutti i sistemi operativi, offre anche un’opzione di server offuscato per i Paesi che limitano l’utilizzo di VPN.

Con più di 5600 server a tua disposizione puoi cambiare la posizione virtuale di tutti i tuoi dispositivi ogni volta che vuoi, sempre e ovunque. In questo modo non sarai più soggetto a georestrizioni né censure. Inoltre, avrai anche una connessione ottimizzata con larghezza di banda illimitata per prestazioni eccellenti in download, streaming e gaming.

