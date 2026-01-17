NordVPN, nuova offerta: fino al 70% di sconto sui piani di 2 anni

Se durante le vacanze di fine anno si è avvertita la mancanza di una VPN, dopo l’impossibilità di vedere una partita o una serie tv dal proprio smartphone dentro la camera di hotel, la nuova offerta di NordVPN capita al momento giusto: i piani di due anni del servizio di rete privata virtuale punto di riferimento a livello globale sono in sconto fino al 70%, con prezzi a partire da 3,39 euro al mese.

La scelta di NordVPN è valida per diversi motivi: in primis perché rimane una delle VPN più veloci al mondo, tanto da regalare un’esperienza gaming e streaming superiore alla media, e poi perché include tutta una serie di strumenti extra per aiutare i suoi utenti a evitare il phishing, le truffe informatiche e i malware.

La nuova offerta di NordVPN

Il 70% di sconto della nuova promozione di NordVPN è riservato ai piani Base e Plus della durata di 24 mesi. Base, il piano più economico, è in offerta a 3,39 euro al mese, per un totale di 81,36 euro per i primi 24 mesi: include una VPN sicura e veloce, la stessa su cui gli utenti possono contare anche negli altri due piani.

Per usufruire invece dello strumento proprietario Threat Protection Pro, vero fiore all’occhiello di NordVPN, occorre attivare il piano Plus: con questo tool si ottiene una protezione anti-malware e di navigazione di primo livello, nonché il blocco degli annunci pubblicitari e del tracciamento dei dati. A questo, poi, si aggiungono un password manager affidabile e il monitoraggio del web per eventuali leak.

Se invece si vuole vivere al 100% l’esperienza firmata NordVPN, il piano da sottoscrivere è Ultimate: include tutte le funzionalità dei piani precedenti più uno spazio di archiviazione cloud da 1 TB e una copertura massima di 5.000 euro contro le frodi informatiche e le conseguenze relative a un furto d’identità.