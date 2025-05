NordVPN, nuova offerta 2 in 1: 72% di sconto sulla VPN e fino a 10 Giga di dati gratuiti per l'eSIM

NordVPN, il servizio VPN di riferimento a livello internazionale, ha lanciato una nuova offerta 2 in 1: da una parte lo sconto del 72% sui piani VPN della durata di due anni, dall’altra fino a 10 Giga di dati gratuiti per l’eSIM Saily. Grazie alla promozione in corso, i prezzi dei piani VPN partono da 3,39 euro al mese invece di 11,59 euro, con una garanzia di rimborso di 30 giorni.

VPN ed eSIM per l’estero insieme è una combo ideale per quanti stanno per partire in vacanza all’estero: da una parte, infatti, la privacy e la sicurezza offerte dal servizio di rete privata virtuale, dall’altra la possibilità di navigare in Internet abbattendo i costi esorbitanti del roaming.

La nuova offerta 2 in 1 di NordVPN

L’offerta a tempo di NordVPN ha per protagonisti i piani della durata di due anni. Il piano Base, quello più economico, beneficia di uno sconto del 70%: il prezzo scontato è di 3,39 euro al mese, a cui si aggiunge 1 Giga di dati eSIM Saily gratis.

C’è poi il piano Plus, che rispetto al profilo Base aggiunge il password manager e Threat Protection Pro, il fiore all’occhiello di NordVPN, vale a dire il tool che blocca la pubblicità dei siti web, il tracciamento dei dati e i malware presenti nei file scaricati dalla rete Internet. In virtù dello sconto del 70%, il prezzo crolla a 4,39 euro al mese, insieme a 5 Giga di dati eSIM gratuiti.

Infine il piano Ultimate: per effetto del 72% di sconto, è in offerta a 6,89 euro al mese, e include inoltre 10 Giga di dati per il servizio di eSIM internazionale Saily. Rispetto al piano Plus offre anche 1 TB di spazio di archiviazione crittografata su cloud e l’assicurazione Cyber, con una copertura massima di 5.000 euro contro le truffe informatiche e i furti d’identità.

La promozione in corso sul sito ufficiale di NordVPN terminerà il 2 luglio 2025.