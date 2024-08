NordVPN, offerta di fine estate: 71% di sconto e buono di 6 mesi in regalo

Sul sito ufficiale di NordVPN è disponibile l’offerta di fine estate: fino al 71% di sconto sui piani di due anni, con prezzi a partire da 3,59 euro al mese. In più, gli utenti possono beneficiare di 3 mesi extra in regalo e un buono di 6 mesi da regalare a un amico, a un parente o a una persona speciale.

NordVPN è al momento una delle migliori VPN disponibili sul mercato. La sua posizione di forza è testimoniata dall’eccellente velocità di connessione dei server VPN, in aggiunta alle tante funzionalità per la privacy e la sicurezza degli utenti.

NordVPN: i dettagli dell’offerta di fine estate

Tre i piani di due anni messi a disposizione da NordVPN: Base, Plus, Ultimate. Il piano più economico è quello Base, in offerta a 3,59 euro al mese per effetto del 69% di sconto e con il servizio di VPN ad alta velocità incluso nel prezzo.

Il piano Plus consente di risparmiare il 70% sul prezzo di listino: 4,49 euro al mese per 24 mesi, con l’aggiunta rispetto al piano Base della funzionalità proprietaria Threat Protection Pro. Quest’ultima consente di rilevare eventuali malware presenti nei file scaricati da Internet, bloccare i tracker web e la pubblicità invasiva online.

C’è infine il piano Ultimate, in offerta a 6,99 euro al mese per 24 mesi per effetto del maxi sconto del 71%. Quest’ultimo pacchetto include 1 TB di spazio di archiviazione crittografata su cloud e l’assicurazione Cyber, che offre una copertura di 5.000 euro sia per le truffe informatiche che le frodi online (per complessivi 10.000 euro).

A tutto questo si aggiungono 3 mesi extra di servizio in regalo e un buono di 6 mesi in base al piano selezionato da regalare a un proprio amico. L’offerta di fine estate di NordVPN è disponibile su questa pagina del sito ufficiale.