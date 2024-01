NordVPN: l'offerta esclusiva per il nuovo anno continua (-63%)

NordVPN rilancia ancora l’offerta esclusiva per il nuovo anno sui piani di due anni, in promo a partire da 3,99 euro al mese per i primi 24 mesi, con in più 3 mesi aggiuntivi in regalo. Inoltre, è possibile contare sul rimborso completo presentando la richiesta entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Dal Threat Protection a Meshnet, passando per la velocità di connessione di gran lunga superiore alla media: queste le caratteristiche chiave del miglior servizio VPN disponibile oggi in Italia e a livello internazionale.

NordVPN in sconto fino al 63% sul sito ufficiale

Uno dei principali elementi in cui NordVPN si distingue dalle altre app concorrenti riguarda la sicurezza. Merito, in particolare, della funzione Threat Protection, grazie alla quale gli utenti beneficiano di una protezione completa dagli eventuali malware presenti nei file scaricati da Internet, potenziali app pericolose, siti, tracker web e pubblicità online invasive.

La funzionalità Meshnet permette di lavorare, giocare e condividere con altri dispositivi in totale sicurezza. Funziona infatti come una rete LAN, andando a connettere direttamente i device in una rete virtuale protetta.

In chiusura, è importante segnalare che la velocità della connessione Internet è due volte più veloce rispetto a quella della concorrenza. Si tratta di un innegabile vantaggio, soprattutto quando si guarda un film o un evento in streaming.

Approfitta dell’offerta esclusiva di NordVPN per attivare il miglior servizio del settore a soli 3,99 euro al mese per i primi 2 anni. In più per te altri 3 mesi extra di servizio gratis. E se il servizio non dovesse soddisfarti, puoi sempre richiedere il rimborso dell’intera cifra spesa entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.