NordVPN va a ruba con questa OFFERTA pazzesca

NordVPN attualmente è una delle migliori VPN sul mercato. In questi giorni sta andando a ruba grazie a un’offerta decisamente fantastica che include anche un ottimo regalo. Scopri cosa ha da offrirti approfittando dell’occasione!

In pratica, attivando l’abbonamento completo di 2 anni ottieni immediatamente uno sconto del 63% e 3 mesi extra gratis in regalo. Inoltre, inclusi nel pacchetto avrai anche NordLocker e NordPass. Il primo ti permetterà di archiviare in cloud fino a 1TB di contenuti con crittografia dei file di nuova generazione.

Il secondo, invece, essendo un Password Manager multipiattaforma, genererà, conserverà e compilerà per te tutte le credenziali necessarie per accedere ai tuoi account, conti online, social e tanto altro. Inoltre, grazie alla sua funzione Data Breach Scanner, ti avvisa se i tuoi dati personali sono stati violati.

NordVPN è la soluzione ad hoc per chiunque

Oltre che vantaggiosa, l’offerta di NordVPN attuale ti permette di ottenere un sistema di sicurezza e privacy avanzato per la tua protezione online. Attivandola attraverso la sua app – disponibile per tutti i sistemi operativi – navigherai attraverso un tunnel crittografato che rende qualsiasi connessione dati completamente anonima.

In pratica, nessuno potrà più risalire ai tuoi dati mentre svolgi qualsiasi attività online. Questo perché la crittografia AES-256 di livello superiore rende illeggibili le informazioni collegate a te. Inoltre, i suoi server ti forniranno un Indirizzo IP differente da quello originale che rivelerebbe troppi dati personali. Ma non è finita qui.

Infatti NordVPN è anche Threat Protection, una funzionalità inclusa, ma allo stesso tempo indipendente dai suoi server, che ti proteggerà senza sosta da attacchi hacker, malware e cybercriminali. Il suo potente ad-blocker nasconderà qualsiasi annuncio pubblicitario, banner e pop up. L’anti-tracker bloccherà sul nascere il tracciamento dei tuoi dati.

Affidati a NordVPN, la regina delle VPN. Otterrai il meglio della sicurezza e della privacy online e migliorerai la tua connessione rendendola più veloce e stabile, per streaming e gaming senza buffering né disconnessioni. Infine, goditi internet senza censure modificando la tua posizione virtuale con gli oltre 5600 server a tua disposizione.

