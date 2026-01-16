NordVPN a -70%? L'offerta che ti proteggerà fino al 2028

Trovi online la nuova promozione fino a -70% di NordVPN che taglia il prezzo dell’abbonamento biennale. È un’ottima occasione per risparmiare e allungare le mani sullo strumento che ti permetterà di navigare protetto, sicuro e anonimo fino al 2028, una vera e propria soluzione all-in-one con tutto ciò che serve per la tutela della privacy e dei dati personali.

Risparmia il 70% sull’abbonamento a NordVPN

Nascondi il tuo indirizzo IP reale ed evita ogni forma di tracciamento connettendoti a uno degli oltre 8.900 server distribuiti in 178 paesi del mondo, senza limitazioni in termini di velocità o larghezza di banda. È la scelta giusta non solo per navigare e per lavorare, ma anche per lo streaming e per il gaming grazie, alla latenza ridotta al minimo. Puoi utilizzare il servizio su un massimo di 10 dispositivi in contemporanea, a scelta tra smartphone, tablet computer e altro ancora, grazie alle tante applicazioni ed estensioni fornite. Scopri di più sulla pagina dell’offerta.

Si parte dal prezzo di soli 3,39 euro al mese per il piano Base che include l’accesso senza limitazioni alla Virtual Private Network. In alternativa ci sono la formula Plus che aggiunge la protezione anti-malware con un antivirus sempre aggiornato, quella per le attività online, il blocco di pubblicità e tracker, il password manager e il breach scanner, oppure il pacchetto Ultimate con 1 TB di spazio sul cloud per l’archiviazione crittografata e l’assicurazione Cyber.

Tutto questo senza dimenticare la garanzia di rimborso che ti permetterà di recuperare la spesa entro 30 giorni se il servizio non soddisferà le tue aspettative. Vuoi un altro buon motivo per approfittarne? La sua rete globale ti consentirà di evitare i blocchi geografici nell’accesso ai contenuti multimediali e di collegarti alle reti Wi-Fi pubbliche durante i viaggi, senza preoccupazioni.