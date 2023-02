NordVPN: oltre 5mila server in 60 Paesi oggi al 63% di sconto

NordVPN è una delle migliori VPN disponibili sul mercato. Solitamente il suo prezzo non è tra i più economici e sappiamo anche molto bene il perché. Infatti, le funzionalità che offre vanno oltre quelle disponibili con altri servizi della sua stessa categoria.

Al contrario, oggi puoi ottenerla al 63% di sconto e con altri mesi extra. Questo grazie all’ottima promozione in corso. La Birthday Campaign ti permette di risparmiare notevolmente bloccando questo prezzo per 2 anni. Senza costi aggiuntivi né sorprese.

Accedi ai suoi oltre 5400 server posizionati in 60 Paesi di tutto il mondo. Così otterrai velocità sorprendenti e una larghezza di banda illimitata. A dirlo non siamo noi, ma gli ultimi dati forniti da AV-Test. Questa società ha registrato picchi di oltre 6730 Mbps in download.

Ovunque tu sia avrai una connessione stabile, sicura e senza limiti. Scopri tutti i vantaggi offerti da NordVPN a un prezzo decisamente conveniente. Sbrigati a fare tua questa VPN che per prestazioni e funzionalità è tra le più apprezzate anche dagli esperti in cybersicurezza.

NordVPN è efficace e potente: scopri tutti i suoi vantaggi

In un’unica applicazione – disponibile per tutti i sistemi operativi – con NordVPN hai a disposizione una potente VPN, un Anti-Malware e un Ad Blocker. La VPN garantisce una navigazione online anonima al 100%. La tua privacy è assicurata dai suoi server che forniscono un tunnel crittografato inviolabile.

L’eccellente Anti-Malware, in dotazione grazie alla funzione Threat Protection inclusa, offre una potente protezione contro qualsiasi tipologia di virus, come malware e trojan. Sarai sempre al sicuro da pericolosi hacker e cybercriminali e dalle loro minacce online costantemente aggiornate e distruttive.

L’ottimo Ad Blocker, offerto da Threat Protection, blocca annunci pubblicitari, banner e pop up. Ciò garantisce una navigazione ancora più veloce. Inoltre, avrai salvi i tuoi dati personali da possibili e potenziali truffe o pagine phishing. Tutto questo solo con NordVPN. Perciò cosa aspetti? Attivala subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.