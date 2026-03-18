NordVPN ora blocca le chiamate spam: è in super sconto e dici addio ai call center

NordVPN festeggia il compleanno con una super offerta che ti permette di risparmiare il 76% sul piano biennale e ricevere anche 3 mesi aggiuntivi gratis. Oltre a questo, però, c’è un’altra grande notizia: l’introduzione della nuova funzione Call Protection che ti aiuterà a bloccare le chiamate indesiderate, le truffe bancarie e le chiamate mute che tormentano ormai i nostri smartphone ogni giorno. Vediamo come funziona.

Quella delle chiamate spam è una minaccia in continua evoluzione: nonostante i vari tentativi delle autorità di regolamentare la cosa, ad oggi le robocall automatizzate continuano ad essere in forte crescita sfruttando IA e messaggi preregistrati per colpire milioni di persone a costi irrisori.

Come ottengono il tuo numero? Devi sapere che, purtroppo, i tuoi dati sono già in vendita. I malintenzionati acquistano i contatti da data broker che setacciano registri pubblici e social media oppure riescono a mettere le mani su enormi database venduti sul dark web in seguito a data breach aziendali.

Rispondere al telefono dunque è diventato non solo fastidioso, ma in un certo senso pericoloso. I truffatori che sfruttano questo genere di chiamate puntano al furto diretto di fondi tramite trasferimenti bancari o acquisto di gift card, oltre all’invio di link malevoli sempre più difficili da distinguere da quelli reali.

NordVPN Call Protection sarà il tuo nuovo filtro di sicurezza: questa funzione analizza la reputazione del numero telefonico in entrata confrontandolo in tempo reale con immensi database di numeri truffa noti segnalandoti subito un avviso di pericolo accanto al numero del chiamate. Naturalmente, si tratta di un approccio privacy-first e NordVPN non accederà, né ascolterà o memorizzerà alcun contenuto delle tue chiamate. Il filtro anti-spam funzionerà anche senza avere la connessione VPN attiva in quel momento.

La Call Protection è inclusa senza costi aggiuntivi nell’abbonamento NordVPN Premium ed è attivabile con un tap dal menu dell’applicazione. In futuro saranno integrate nuove funzioni come l’identificazione dei chiamanti legittimi, la categorizzazione dettagliata delle chiamate e la possibilità per gli utenti di segnalare attivamente i nuovi numeri truffa.