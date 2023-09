NordVPN ora conviene di più: -68% e c'è anche un Buono Amazon in regalo

Il settore delle VPN propone sempre promozioni interessanti per gli utenti alla ricerca di un servizio veloce, sicuro e con possibilità di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese. La scelta della VPN passa da vari fattori ma oggi diventa decisamente più semplice.

La nuova promozione di NordVPN, infatti, cambia le carte in tavola. Il piano biennale ora ha 3 mesi gratis extra e garantisce fino al 68% di sconto. In più, per tutti i nuovi utenti è incluso un Buono Amazon in regalo.

Per attivare l’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito di NordVPN.

30€ di Buono Regalo Amazon.it (Offerta a tempo limitato) 🥇 Ottieni fino a 30€ di Buono Regalo Amazon.it

💰 68% di sconto + 3 mesi extra in regalo

⌚ Offerta a tempo limitato fino al 1 ottobre

🔎 Feature aggiuntive come Antivirus

⚽ SmartDNS per guardare spettacoli e film Abbonati e ricevi un Buono Amazon

NordVPN è la nuova VPN su cui puntare oggi

Scegliere NordVPN consente di massimizzare i vantaggi: il servizio rappresenta il top del settore delle VPN per velocità, sicurezza e flessibilità d’uso e ora conviene ancora di più grazie alla possibilità di attivare il piano biennale andando a sfruttare:

3 mesi gratis aggiuntivi

uno sconto fino al 68% sulla spesa

un Buono Amazon in regalo fino a 30 euro

La promozione è valida per tutte e tre le versioni di NordVPN. È possibile, quindi, puntare sul piano Standard, che include la sola VPN, al costo di 3,79 euro al mese. In alternativa, c’è il piano Plus, che aggiunge anche il Password Manager, con un costo di 4,59 euro al mese.

A completare le opzioni disponibili c’è il piano Completo che integra anche 1 TB in cloud, protetto dalla crittografia, con una spesa complessiva di appena 5,79 euro al mese. Su tutte le offerte c’è un buono Amazon in regalo oltre ai 3 mesi gratis che portano l’abbonamento a 27 mesi.

Le proposte di NordVPN includono la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal, oltre a una garanzia di rimborso, che permette di ottenere un risarcimento completo nel caso in cui servizio non dovesse adattarsi alle proprie esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.