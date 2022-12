Ottieni sicurezza sempre e ovunque con NordVPN

Grazie a NordVPN puoi proteggere il tuo traffico online con una crittografia all’avanguardia. Tutti i tuoi dati saranno al sicuro, sempre e ovunque. Ti basta solo attivare la sua app sui tuoi dispositivi. Semplice vero? Con un solo click la tua privacy sarà completamente protetta.

Infatti, i suoi server forniscono un tunnel crittografato in grado di rendere invisibili tutti i tuoi dati. In questo modo nessuno può risalire alla tua identità. Condividi l’app, disponibile per tutti i sistemi operativi, con le persone che ami. Potrai proteggere contemporaneamente fino a 7 dispositivi.

Ovunque tu sia, a casa o in viaggio, la tua connessione online sarà protetta al 100%. I tuoi dati sensibili saranno al sicuro anche quando navighi su reti WiFi pubbliche o su qualsiasi altra rete, anche sconosciuta. Solitamente queste sono luoghi dovi si annidano i cybercriminali per violare dispositivi e identità digitali.