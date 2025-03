6 mesi di NordVPN gratis e 72% di sconto con questa promo

È online la nuova promozione di NordVPN: ti offre il 72% di sconto e 6 mesi gratis con la sottoscrizione dell’abbonamento biennale. Vale a dire che, se decidi di approfittarne e la attivi ora, potrai garantirti il massimo della protezione per i tuoi dati e per la tua privacy da qui e fino al settembre 2027.

La nuova promozione di NordVPN è imperdibile

Scegli la formula che fa per te tra Base, Plus e Ultimate, considerando le tue esigenze e le funzionalità integrate. Tutte includono l’accesso alla Virtual Private Network globale formata da oltre 7.000 server distribuiti in tutto il mondo, ai quali connettersi con i propri dispositivi per ottenere un indirizzo IP geolocalizzato. A questo si aggiungono la tecnologia Threat Protection Pro che blocca i malware, Meshnet per creare la propria rete cifrata privata, il Dark Web Monitor che aiuta a mettersi al riparo dalle violazioni e molto altro ancora. Per saperne di più puoi fare riferimento al sito ufficiale.

Una VPN veloce e affidabile ti può tornare utile in una moltitudine di situazioni. Ad esempio, per aggirare i blocchi geografici e le censure che impediscono l’accesso ai contenuti raggiungibili dagli altri territori, ma anche per garantire l’anonimato online durante la navigazione sul Web, evitando il tracciamento e la profilazione con finalità di marketing. Ancora, è essenziale quando ci si collega alle reti Wi-Fi pubbliche, per non correre rischi legati all’intercettazione delle informazioni trasmesse o ricevute.

Ricapitolando, la nuova offerta di NordVPN ti propone il piano Base a soli 3,39 euro al mese (-70%), quello Plus a 4,39 euro al mese (-70%) e quello Ultimate a 6,89 euro al mese (-72%) con la formula biennale. Agli ultimi due aggiunge inoltre 6 mesi di accesso gratis a tutte le funzionalità del servizio. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile la promozione.