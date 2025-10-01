NordVPN a -73% con 3 mesi extra è un assist a porta vuota

Ti segnaliamo la nuova promozione lanciata da NordVPN che unisce un forte risparmio a sicurezza e protezione online senza compromessi. È la scelta giusta se stai cercando una VPN premium a cui affidare ogni giorno la tutela dei tuoi dati e dei tuoi account. In questo momento puoi attivare l’abbonamento annuale a una delle formule proposte con il 73% di sconto e 3 mesi extra. Diamo uno sguardo a cosa c’è nel pacchetto, una vera e propria suite all-in-one.

L’assist perfetto con la promozione di NordVPN

A comporre la Virtual Private Network sono server ultraveloci in 165 paesi di tutto il mondo, ai quali collegarsi per ottenere un indirizzo IP geolocalizzato e nascondendo quello reale, evitando così ogni forma di censura e gli ostacoli nell’accesso ai contenuti. Tra gli altri vantaggi ci sono Threat Protection che tiene lontani i malware, la possibilità di configurare il servizio su 10 dispositivi in contemporanea, il blocco di pubblicità e tracker, il gestore delle password, Data Breach Scanner, 1 TB di spazio per il cloud storage e altro ancora. Scegli il piano che preferisci tra Base, Plus e Ultimate. Scopri di più sul sito ufficiale.

Ricapitolando, la promozione in corso ti offre la possibilità di attivare l’abbonamento biennale a NordVPN con prezzi da soli 3,09 euro al mese, ottenendo inoltre 3 mesi extra di accesso illimitato a tutte le funzionalità incluse. Vale a dire che potrai navigare protetto e anonimo fino all’inizio del 2028.

Nel caso in cui non dovessi essere soddisfatto, potrai chiedere un rimborso completo della spesa entro 30 giorni dalla sottoscrizione, senza nemmeno dover specificare per quale motivo. Il servizio è fornito da Nord Security, leader nel settore della sicurezza online che tra gli altri gestisce anche NordPass, NordLocker, NordProtect e Saily.