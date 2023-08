NordVPN: protezione totale in esclusiva al 68% di sconto

Approfitta della fantastica promozione NordVPN Back to School che ti regala una protezione totale a un prezzo speciale bloccato per 2 anni. Attivala adesso al 68% di sconto! Installala su tutti i tuoi dispositivi e abbonandoti al Piano Completo ottieni 3 regali in più. Infatti, fin da subito hai 3 mesi extra completamente gratis.

Inoltre, compreso nel prezzo, hai anche NordPass. Si tratta di un password manager di ultima generazione che gestisce e protegge tutte le tue credenziali di accesso oltre a dati sensibili e carte di pagamento. Con un’unica app tutte le tue password sono sotto controllo su tutti i tuoi dispositivi, disponibili per accedere a servizi, pagine internet, account, social network, Home Banking e tanto altro.

Infine, sempre compreso nel prezzo, in regalo hai anche NordLocker. Si tratta di uno spazio cloud da 1TB completamente a tua disposizione per archiviare tutti i tuoi contenuti multimediali. Ottimo per i backup sicuri, è anche molto utile quando vuoi accedere ai tuoi file da qualsiasi dispositivo in totale sicurezza. Infatti, questo cloud è dotato di crittografia superiore ed è a conoscenza zero.

NordVPN: la VPN che fa tutto per la tua privacy

Con NordVPN attiva su tutti i tuoi dispositivi la tua privacy è perfettamente al sicuro. Attivala ora al 68% di sconto con 3 mesi extra gratis! Per due anni, a questo prezzo scontatissimo, hai una VPN in grado di gestire la tua sicurezza al meglio. I suoi server forniscono fin da subito un tunnel crittografato che rende completamente anonima ogni tua operazione sul web.

Inoltre, ti viene fornito un Indirizzo IP differente ad ogni connessione. Altrimenti puoi sempre scegliere un Indirizzo IP Dedicato Italiano con server a Roma o Milano. Infine, oltre a una maggiore ottimizzazione della tua connessione dati, con Threat Protection hai anche attivi un anti-malware, un anti-tracker e un ad-blocker per dire addio rispettivamente a virus, tracker e pubblicità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.