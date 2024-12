NordVPN rinnova lo sconto del 74% su tutti i piani di due anni

In casa NordVPN è ancora valido lo sconto del 74% su tutti i piani della durata di due anni. La promozione in corso permette ai nuovi iscritti di attivare il servizio VPN a partire da 2,99 euro al mese, con tre mesi extra gratuiti e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Si tratta della stessa offerta in vigore durante la settimana del Black Friday e il Cyber Monday. In questo modo, NordVPN consente a tutte le persone che si sono lasciate sfuggire la promozione nei giorni scorsi di acquistare uno dei tre piani disponibili al prezzo più basso dell’anno.

I piani di due anni di NordVPN in sconto del 74%

Se si ha l’esigenza della sola VPN, il piano ideale è quello Base. Grazie alla promo è possibile attivarlo a 2,99 euro al mese per 24 mesi, guadagnando da subito una connessione privata e sicura. Inoltre, sempre con il piano Base si possono guardare i propri contenuti streaming preferiti ovunque ci si trovi.

Per una sicurezza e privacy migliori, NordVPN mette in campo il piano Plus con l’integrazione di Threat Protection Pro. Si tratta di una funzionalità proprietaria che aiuta l’utente a difendersi dal tracciamento dei dati, dalla pubblicità invasiva dei siti web e dalla presenza dei malware. Con l’offerta di questi giorni costa 3,89 euro al mese per i primi due anni.

In chiusura il piano Ultimate, quello più completo. Al prezzo di 6,39 euro al mese include tutte le funzioni dell’account Plus, aggiungendo due servizi extra quali uno spazio di archiviazione crittografato da 2 TB e una copertura assicurativa da 5.000 euro sia contro gli attacchi informatici che le frodi sugli acquisti online.