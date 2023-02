Problemi di connessione? Con NordVPN risolvi tutto

Purtroppo sempre più spesso siamo vittime inermi di problemi di connessione. Molte volte, pur avendo ricevuto promesse strabilianti dal nostro operatore telefonico, la velocità di connessione è drammaticamente bassa. Delusione dopo delusione, non sappiamo più come risolvere il problema. In nostro soccorso arriva NordVPN. Attivala al 63% di sconto!

Grazie a questa VPN otterrai fin da subito una connessione ottimizzata sotto molti aspetti. Prima di tutto migliorerà la velocità della tua rete. Installa la sua app – disponibile per tutti i sistemi operativi – sui tuoi dispositivi. La licenza ti permette di farlo contemporaneamente fino a un massimo di 7 device.

Una volta attiva, potrai collegarti a un suo server. Ce ne sono più di 5400 disponibili e posizionati in 60 Paesi di tutto il mondo. Tutti garantiscono una connessione dati migliorata grazie al fatto che forniscono una larghezza di banda illimitata. Ciò vuol dire che anche lo streaming, seppur in 4K, sarà senza buffering.

Potrai navigare online con tempi di caricamento inferiori. Questo grazie anche a una funzionalità che indirettamente influisce positivamente sulla velocità di connessione della tua rete. Stiamo parlando di Threat Protection, scopri di cosa si tratta e perché è così fantastica.

NordVPN: Threat Protection è eccezionale

Threat Protection è una funzione inclusa con NordVPN che si attiva ogni qualvolta il tuo dispositivo è acceso. Non serve essere collegati con un server VPN perché funzioni. Il suo vantaggio è quello di bloccare gli annunci pubblicitari proprio come farebbe un ad blocker efficiente.

Pubblicità, banner e pop up saranno solo un lontano ricordo aumentando così la velocità di caricamento delle pagine internet e una fruibilità pulita e sicura delle applicazioni gratuite. Inoltre, Threat Protection blocca anche tracker, malware e hacker. Questo risolve il problema di privacy e sicurezza che sta invadendo il web.

Niente e nessuno potrà più rubare i tuoi dati personali e bancari per scopi malevoli o profilazioni commerciali. Ogni file sarà prontamente analizzato prima che possa arrecare danni ai tuoi dispositivi o rubare le tue informazioni o la tua identità digitale. Perciò cosa stai aspettando? Acquista ora NordVPN al 63% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.