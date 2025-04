NordVPN: risparmi il 73% e hai 3 mesi gratis scegliendo il piano da due anni

Per chi in questi giorni sta confrontando le varie offerte disponibili per il servizio VPN, segnaliamo la promozione di NordVPN, grazie alla quale è possibile risparmiare il 73% su tutti e tre i piani di due anni, con prezzi a partire da 3,09 euro al mese, e avere tre mesi extra in regalo. L’offerta prevede inoltre una garanzia di rimborso di 30 giorni, a partire dalla data di acquisto.

NordVPN è uno dei punti di riferimento nel settore VPN. Tra i suoi principali punti di forza si annoverano la velocità di connessione superiore alla media e le tante funzionalità di sicurezza aggiuntive, su tutte Threat Protection Pro, un tool proprietario che blocca i malware, la pubblicità online e il tracciamento dei dati personali da parte delle aziende di terze parti.

Perché scegliere l’offerta di NordVPN

Se si ha bisogno di una VPN per un imminente viaggio all’estero, NordVPN è una delle migliori VPN disponibili sul mercato. In primis per una questione di privacy e sicurezza: rigorosa politica no-log, blocco del tracciamento dei dati personali e rilevazione di eventuali malware presenti nei file scaricati dal web.

Un altro motivo per cui scegliere la VPN dell’azienda Nord Security è la velocità di connessione. In genere una rete privata virtuale offre una velocità inferiore rispetto ad una tradizionale connessione Wi-Fi di casa, andando di conseguenza ad impattare in modo negativo sull’esperienza di navigazione web e streaming. NordVPN risolve il problema grazie ad una velocità doppia rispetto a quella garantita dalla concorrenza, utilissima ad esempio per guardare una partita di calcio o un Gran Premio di Formula 1 in diretta senza alcun tipo di rallentamento.

La nuova offerta in corso, che permette di risparmiare il 73% sui piani della durata di due anni e ricevere tre mesi extra in regalo, è attivabile fino al 14 maggio 2025.