NordVPN+Saily: l'offerta 2-in-1 con la VPN in sconto e l'eSIM gratis

Cos’è meglio di un’offerta a -72% con 3 mesi extra per l’abbonamento a NordVPN? Semplice: l’offerta a -72% con 3 mesi extra per l’abbonamento a NordVPN che regala 10 GB di dati gratis da utilizzare durante i viaggi con la eSIM di Saily. È esattamente quanto propone la nuova promozione lanciata da Nord Security, realtà che gestisce entrambi i servizi.

VPN ed eSIM nella promo di NordVPN e Saily

La formula biennale per l’accesso alla VPN parte da soli 3,39 euro al mese, una spesa davvero irrisoria considerando le caratteristiche incluse. Ci sono oltre 7.700 server in tutto il mondo ai quali collegarsi per ottenere indirizzi IP geolocalizzati e navigare così in modo anonimo, nascondendo la propria posizione e aggirando blocchi e censure, la tecnologia Threat Protection che ferma i domini pericolosi e l’utilizzo simultaneo su 10 dispositivi. Il piano Base è affiancato da Plus e Ultimate con funzionalità esclusive come lo strumento anti-malware, lo stop alle pubblicità, al tracciamento, il password manager, 1 TB di spazio per il cloud storage crittogradato e l’assicurazione contro le frodi informatiche. Per altre informazioni fai un salto sulla pagina dedicata.

Saily è invece il servizio che ti propone una SIM virtuale per connetterti a Internet e comunicare ovunque tu sia. Scegli la destinazione e, una volta atterrato, lo smartphone è pronto per andare online, senza spese aggiuntive per il roaming. Verifica la compatibilità con il tuo telefono dal sito ufficiale.

Si tratta di un’offerta a tempo e che potrebbe dunque scadere da un momento all’altro: se sei interessato ti consigliamo di approfittarne subito. Non lasciarti sfuggire l’occasione, attivala ora e ottieni uno sconto fino al 72% sull’abbonamento biennale a NordVPN, in aggiunta a 10 GB di traffico gratis per la eSIM.