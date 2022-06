NordVPN: sconto del 63% sul piano biennale

Le VPN sono ormai una presenza costante su computer, smartphone e altri device elettronici.

Questo strumento infatti offre protezione da eventuali attacchi informatici, anonimato durante la navigazione e la possibilità di “filtrare” il proprio indirizzo IP. Tutto ciò però, può essere fortemente limitato se non si adotta il servizio giusto.

Diverse Virtual Private Network gratuite, o comunque economiche, rallentano in maniera considerevole la connessione o non offrono adeguata copertura a livello di privacy. Dunque, non è solo importante utilizzare questo strumento, ma soprattutto scegliere una VPN giusta rispetto alle proprie esigenze.

Scegliere un provider adeguato non è semplice, visto i tanti nomi in circolazione ma NordVPN rappresenta senza ombra di dubbio una certezza.

NordVPN è il servizio più noto e apprezzato dell’intero settore

Perché affidarsi a NordVPN rispetto a una piattaforma concorrente? I motivi sono molteplici.

Grazie alle app per i più svariati sistemi operativi (da Windows a macOS, da Linux fino a iOS/Android e persino dispositivi come Android TV) questa VPN è una delle più flessibili sul mercato. La possibilità di proteggere fino a 6 dispositivi contemporaneamente con un solo account è un altro punto in suo favore.

Lato sicurezza, il TeraByte di spazio di archiviazione su cloud crittografato è una garanzia, mentre le prestazioni elevate rendono questa VPN ideale per lo streaming audiovisivo. A supportare questa struttura vi è una serie di server impressionante, costituita da 5.500 nodi sparsi in ben 58 diversi paesi.

E per quanto riguarda i costi? Grazie all’offerta che riguarda il piano da 24 mesi, è possibile ottenere un’importante riduzione di prezzo. Il piano biennale infatti può godere di uno sconto del 63%, grazie al quale è possibile pagare NordVPN solo 5,29 euro.

Il tutto con la possibilità di richiedere un rimborso entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.