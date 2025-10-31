 NordVPN, sconto Black Friday: -74%, 3 mesi gratis e 8.400+ server
Naviga protetto e anonimo fino a inizio 2028: l'offerta di NordVPN per il Black Friday è già attiva, con sconto del 74% e 3 mesi gratis.
Naviga protetto e anonimo fino a inizio 2028: l'offerta di NordVPN per il Black Friday è già attiva, con sconto del 74% e 3 mesi gratis.

Con più di 8.400 server distribuiti a livello globale, in 165 location, NordVPN ti permette di navigare e svolgere qualsiasi altra attività online con un indirizzo IP proveniente da un angolo del mondo a tua scelta: Stati Uniti, Giappone, Australia, Regno Unito, India oppure Italia se ti trovi all’estero. Oggi puoi approfittare dello sconto per il Black Friday e attivare l’abbonamento biennale con un forte risparmio.

NordVPN: attiva l’offerta Black Friday

È già Black Friday con l’offerta di NordVPN

Al prezzo mensile di soli 2,99 euro (invece di 11,59 euro) ottieni l’accesso senza limitazioni alla formula Base che include non solo la VPN globale, ma anche la tecnologia Threat Protection che tiene lontani i malware e la possibilità di utilizzare il servizio su 10 dispositivi in contemporanea. In alternativa ci sono anche i piani Plus e Ultimate con funzionalità aggiuntive come il blocco di pubblicità e tracker, un password manager multipiattaforma, il Data Breach Scanner che avvisa subito in caso di violazione degli account, 1 TB di spazio per il backup crittografato sul cloud, Incogni per rimuovere i dati personali finiti online e l’assicurazione Cyber per recuperare le perdite causate da frodi o furti di identità.

Oltre al 74% di sconto sull’abbonamento biennale ci sono anche 3 mesi extra gratis. Basta un rapido calcolo per capire che l’offerta del Black Friday ti permetterà di navigare protetto e anonimo fino all’inizio del 2028, aggirando censure e barriere geografiche di qualsiasi tipo.

La rete di NordVPN è gestita da Nord Security, azienda specializzata in strumenti per la tutela della privacy e tra i leader nel settore della sicurezza online. Ti segnaliamo inoltre che grazie alla garanzia inclusa avrai eventualmente la possibilità di chiedere un rimborso completo della spesa entro 30 giorni dalla sottoscrizione, se il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 31 ott 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
31 ott 2025
