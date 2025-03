NordVPN in sconto del 73% e con 3 mesi gratis: la nuova promo

Se non ti bastano gli oltre 7.400 server ultraveloci in tutto il mondo e le tante funzionalità incluse per la cybersecurity, oggi ti diamo un motivo in più per attivare subito il tuo abbonamento a NordVPN: è la nuova promozione che taglia il prezzo con uno sconto del 73% e 3 mesi gratis scegliendo la formula biennale. Se non sarai soddisfatto, potrai chiedere un rimborso completo della spesa entro 30 giorni.

Perché scegliere NordVPN: lo sconto è solo uno dei motivi

Potendo contare sulla Virtual Private Network globale sarai in grado di ottenere un indirizzo IP localizzato in qualsiasi paese: dagli Stati Uniti al Giappone, dall’Australia agli Emirati Arabi Uniti, così da poter evitare blocchi geografici e censure. Inoltre, se ti trovi all’estero, puoi fare lo stesso con l’Italia e navigare come se ti trovassi qui. Fai un salto sulla pagina dedicata e consulta l’elenco completo di tutte le caratteristiche che compongono il pacchetto, una vera a propria suite a tutela della privacy e dei dati personali.

È l’ideale per tutti i dispositivi: dagli smartphone ai tablet, fino a computer, smart TV e router, grazie alla possibilità di configurare la VPN su un massimo di 10 apparecchi in contemporanea. A questo si aggiungono la totale assenza di tracciamento e la tecnologia Threat Protection Pro che tiene lontano ogni codice maligno.

Al prezzo mensile di soli 3,09 euro (invece di 11,59 euro come da listino) hai accesso al piano Base di NordVPN, quello più economico, per 2 anni e ottenendo 3 mesi di servizio gratis. Vale a dire che potrai navigare in tutta sicurezza, anonimo e proteggendo i tuoi dati fino al giugno 2027, con una spesa davvero contenuta. Visita il sito ufficiale per saperne di più e per conoscere le altre formule disponibili.