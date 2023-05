NordVPN sicurezza e velocità oltre i 6730 Mbps

Scegliendo NordVPN ti assicuri una VPN professionale in grado di garantirti sicurezza e velocità importanti. Attivala ora al 63% di sconto con 3 mesi extra gratis. Oltre a un enorme risparmio rivoluzioni la tua navigazione online. Vediamo l’obiettivo primario di questo provider.

Lato sicurezza è imbattibile. Prima di tutto i suoi server incanalano la tua connessione dati in un tunnel crittografato. Grazie a questa tecnologia i tuoi dati rimangono al sicuro durante tutto il tempo in cui sei sul web. In pratica ottieni una connessione dati anonima al 100%.

Ciò vuol dire che niente e nessuno è in grado di arrivare alla tua identità monitorando le sessioni di navigazione, streaming e gaming. In pratica, acquisti online e consulti i tuoi conti correnti o account di pagamento digitale in totale sicurezza, senza alcun pericolo con NordVPN.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

NordVPN ti regala una connessione dati veloce

NordVPN nasce per proteggere gli utenti da qualsiasi minaccia online. Tuttavia, i suoi server consentono anche agli abbonati di migliorare notevolmente la connessione dati. Fornendo una larghezza di banda illimitata permettono di raggiungere velocità in download davvero interessanti.

Secondo alcune ricerche di AV-Test si è notato che in diverse regioni questa VPN ha raggiunto e superato i 6730 Mbps. Ma come è stato il suo comportamento durante i test effettuati in zona Unieuro Europea? Ecco un estratto del rapporto ufficiale di questo ente che ha testato questo e altri provider:

NordVPN rende difficile per un utente trovare una soluzione VPN che la superi. Infatti, fornisce un prodotto molto veloce che è arrivato per primo al test complessivo per tutti i prodotti testati. Perde il primo posto solo una volta, per i download nell’UE e solo con un piccolo margine, ma supera tutti gli altri indicatori di test, a volte raddoppiando le prestazioni del concorrente successivo. In effetti, il prodotto NordVPN ha ottenuto risultati convincenti in tutte le regioni. Ha mostrato coerenza nella velocità della rete in entrambi gli aspetti della velocità testata in tutte le regioni di connessione localmente così come il collegamento all’estero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.