NordVPN, solo sorprese positive: l'offerta Black Friday che stavi aspettando

NordVPN, punto di riferimento nel settore VPN, ha lanciato la sua offerta del Black Friday: i piani di due anni beneficiano dello sconto del 74% e di tre mesi extra gratuiti, più una garanzia di rimborso di 30 giorni entro la data di acquisto. Con il servizio di rete privata virtuale dell’azienda Nord Security ci si assicura una delle VPN più veloci in assoluto sul mercato, una protezione su dieci dispositivi in contemporanea e un contrasto efficace contro tentativi di phishing, truffe e malware.

Questi i prezzi scontati dei piani NordVPN in occasione del Black Friday:

2,99 euro al mese per 24 mesi più tre mesi extra in regalo per il piano Base

al mese per 24 mesi più tre mesi extra in regalo per il piano Base 3,89 euro al mese per 24 mesi più tre mesi extra in regalo per il piano Plus

6,39 euro al mese per 24 mesi più tre mesi extra in regalo per il piano Ultimate

Se non si hanno esigenze particolari, già il piano Base è oltremodo completo, dal momento che garantisce lo stesso servizio di rete privata virtuale presente negli altri due piani. Sempre il piano Base include in più il blocco degli annunci più fastidiosi e dei siti web malevoli, nei quali cioè vi sono alte probabilità di imbattersi in attacchi di phishing, ransomware o altre minacce informatiche.

La promozione del Black Friday di NordVPN andrà avanti ancora per qualche giorno: gli utenti che sono alla ricerca di un servizio VPN premium, affidabile e al costo più basso del 2025, può ancora approfittarne.