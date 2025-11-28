 NordVPN, solo sorprese positive: l'offerta Black Friday che stavi aspettando
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

NordVPN, solo sorprese positive: l'offerta Black Friday che stavi aspettando

I piani di due anni di NordVPN sono in sconto del 74%: ecco tutti i prezzi scontati in occasione dell'offerta del Black Friday.
NordVPN, solo sorprese positive: l'offerta Black Friday che stavi aspettando
Sicurezza VPN
I piani di due anni di NordVPN sono in sconto del 74%: ecco tutti i prezzi scontati in occasione dell'offerta del Black Friday.

NordVPN, punto di riferimento nel settore VPN, ha lanciato la sua offerta del Black Friday: i piani di due anni beneficiano dello sconto del 74% e di tre mesi extra gratuiti, più una garanzia di rimborso di 30 giorni entro la data di acquisto. Con il servizio di rete privata virtuale dell’azienda Nord Security ci si assicura una delle VPN più veloci in assoluto sul mercato, una protezione su dieci dispositivi in contemporanea e un contrasto efficace contro tentativi di phishing, truffe e malware.

Pagina offerta NordVPN

nordvpn offerta black friday sconto 74 per cento

Questi i prezzi scontati dei piani NordVPN in occasione del Black Friday:

  • 2,99 euro al mese per 24 mesi più tre mesi extra in regalo per il piano Base
  • 3,89 euro al mese per 24 mesi più tre mesi extra in regalo per il piano Plus
  • 6,39 euro al mese per 24 mesi più tre mesi extra in regalo per il piano Ultimate

Se non si hanno esigenze particolari, già il piano Base è oltremodo completo, dal momento che garantisce lo stesso servizio di rete privata virtuale presente negli altri due piani. Sempre il piano Base include in più il blocco degli annunci più fastidiosi e dei siti web malevoli, nei quali cioè vi sono alte probabilità di imbattersi in attacchi di phishing, ransomware o altre minacce informatiche.

La promozione del Black Friday di NordVPN andrà avanti ancora per qualche giorno: gli utenti che sono alla ricerca di un servizio VPN premium, affidabile e al costo più basso del 2025, può ancora approfittarne.

Pagina offerta NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

ExpressVPN: sceglila ora a -73% con 4 mesi gratis per il Black Friday

ExpressVPN: sceglila ora a -73% con 4 mesi gratis per il Black Friday
Black Friday e VPN: l'occasione migliore dell'anno

Black Friday e VPN: l'occasione migliore dell'anno
Surfshark anticipa il Black Friday: maxi sconti fino all'88% e 3 mesi gratis

Surfshark anticipa il Black Friday: maxi sconti fino all'88% e 3 mesi gratis
La migliore offerta VPN dell'anno per il Black Friday di NordVPN

La migliore offerta VPN dell'anno per il Black Friday di NordVPN
ExpressVPN: sceglila ora a -73% con 4 mesi gratis per il Black Friday

ExpressVPN: sceglila ora a -73% con 4 mesi gratis per il Black Friday
Black Friday e VPN: l'occasione migliore dell'anno

Black Friday e VPN: l'occasione migliore dell'anno
Surfshark anticipa il Black Friday: maxi sconti fino all'88% e 3 mesi gratis

Surfshark anticipa il Black Friday: maxi sconti fino all'88% e 3 mesi gratis
La migliore offerta VPN dell'anno per il Black Friday di NordVPN

La migliore offerta VPN dell'anno per il Black Friday di NordVPN
Federico Pisanu
Pubblicato il
28 nov 2025
Link copiato negli appunti