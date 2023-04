NordVPN: la soluzione perfetta per uno streaming senza buffering

Ami lo streaming, ma odi le continue interruzioni e i rallentamenti dovuti a una scarsa qualità di rete o al traffico intenso? La soluzione esiste e si chiama NordVPN, ora al 63% di sconto con 3 mesi extra. Attivando questa VPN sui tuoi dispositivi ti assicuri per sempre, almeno finché rimarrai collegato ai suoi server, uno streaming senza buffering anche in 4K.

Qual è il segreto vincente di questo provider? I suoi server che offrono una larghezza di banda illimitata sempre e ovunque. Non importa la zona o il paese dai quali ti connetti, avrai costantemente assicurata una connessione dati di qualità estremamente fluida. Pensa, i dati indicano anche che potresti superare i 6730 Mbps in download grazie ai suoi server.

Guarda una partita live, un film o una serie TV senza dover fare i conti con una qualità bassa dell’immagine perché la velocità di connessione è insufficiente. Dì addio ai rallentamenti o ai tempi di caricamento infiniti che, quando si tratta di contenuti live, significa perdersi momenti fondamentali da vedere e seguire. Scopri NordVPN in un’app semplice e compatibile con tutti i sistemi operativi.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

NordVPN è streaming senza buffering

DAZN, Prime Video, Disney+, Netflix, YouTube e altre piattaforme potranno offrirti il meglio grazie a NordVPN, la VPN che ti assicura uno streaming senza buffering. Quando devi vedere una partita di calcio o un evento sportivo in diretta non puoi scegliere tu l’orario, ma ti devi adeguare.

Purtroppo però il traffico dati non si adegua riducendosi e il calcio d’inizio potrebbe proprio combaciare con uno dei momenti più intensi per la navigazione online. Ecco perché diventa indispensabile questa VPN garantendoti una corsia preferenziale per stabilità e flusso dati senza compromessi.

Scegli NordVPN e trasforma il tuo intrattenimento in qualcosa di speciale. Non restare ancora in balia delle condizioni avverse che potrebbero rovinare il tuo streaming. Siamo nel 2023, quindi hai tutta la tecnologia possibile e immaginabile grazie a questo provider amato da milioni di utenti in tutto il mondo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.