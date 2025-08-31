NordVPN, super offerta: 73% di sconto e un mese gratis con il coupon esclusivo

Ecco la promozione che aspettavi per risparmiare sulla tua VPN: fino al 73% di sconto (sul piano biennale) e 3 mesi extra inclusi. L’offerta è proposta da NordVPN, ma oggi grazie al nostro coupon esclusivo avrai un vantaggio in più: un mese completamente gratis con il codice promo BLAZE1MO.

Perché scegliere NordVPN?

NordVPN è oggi una delle soluzioni più complete, quando si parla di sicurezza digitale. Questo perché adotta crittografia avanzata A-256, nasconde il tuo indirizzo IP e protegge i tuoi dati personali anche su reti Wi-Fi pubbliche. Inoltre, la rigida politica no-log assicura che le tue informazioni non vengano mai registrate né archiviate.

Con un solo abbonamento puoi proteggere fino a 10 dispositivi, inclusi smartphone, computer, tablet e persino il tuo router domestico. In più, grazie alla funzionalità Threat Protection Pro, NordVPN blocca malware, siti di phishing, pubblicità invasive e tracker. C’è anche, tra i servizi inclusi, il Dark Web Monitor: ricevi avvisi immediati se le tue credenziali vengono rilevate in leak di dati.

Oltre alla protezione, NordVPN offre anche una connessione ultrarapida con oltre 8.100 server in 165 luoghi in tutto il mondo. Potrai guardare i tuoi contenuti preferiti senza interruzioni né limiti di banda. L’installazione è semplice: scarichi l’app, accedi e con un clic ti connetti al server migliore per la tua rete.

Se cerchi una VPN affidabile, veloce e ricca di funzionalità, questa offerta NordVPN è l’occasione giusta per iniziare. Attivando il tuo piano biennale online potrai risparmiare fino al 73%, con 3 mesi extra inclusi. Inoltre, se inserisci il coupon BLAZE1MO in fase di registrazione, riceverai un mese completamente gratuito. In ogni caso, hai sempre la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.