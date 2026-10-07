NordVPN taglia il prezzo del 75% e aggiunge 3 mesi extra

NordVPN, da anni punto di riferimento nel settore VPN, ha lanciato una nuova promozione che consente di risparmiare il 75% sui piani di due anni e beneficiare di tre mesi extra di servizio in regalo. L’offerta è valida fino al 21 ottobre.

Per effetto dell’ultima iniziativa, i prezzi dei piani della durata di 24 mesi partono da 3,49 euro al mese. Il piano più economico è quello Base, che include il medesimo servizio VPN presente negli altri due piani, ossia Completo e Ultimate Max.

Uno dei suoi fiori all’occhiello è la velocità di connessione, superiore alla media della concorrenza. Il merito principale è del protocollo NordLynx, unito alla larghezza di banda VPN illimitata e all’utilizzo di applicazioni ultraleggere.

Oltre a NordLynx, NordVPN utilizza altri due protocolli VPN avanzati per venire incontro alle esigenze di sicurezza dei suoi utenti: il primo è OpenVPN, che assicura un’affidabilità conforme a quelli che sono gli standard del settore, il secondo NordWhisper, utile per evitare firewall e blocchi nelle reti soggette a restrizioni.

Vi è anche il supporto alla crittografia post-quantistica, al fine di proteggere il traffico Internet dalle minacce informatiche dei super computer del futuro.

Tutte le caratteristiche appena elencate appartengono alla VPN di NordVPN e sono comuni a tutti i tre piani. Per una protezione migliore, invece, l’antivirus di nuova generazione è disponibile a partire dal piano Completo, tagliando così fuori l’account Base.

Il nuovo antivirus protegge da truffe e phishing bloccando e-commerce fake, link di phishing e quant’altro, prima che si corra il rischio di perdere somme di denaro anche ingenti. C’è poi la protezione da virus e malware, attraverso una scansione dei file scaricati dalla rete.

A tutto questo, poi, si aggiunge il blocco del tracciamento online e delle pubblicità invadenti. NordVPN effettua il blocco in automatico, di conseguenza gli utenti non dovranno più preoccuparsi degli eventuali dati raccolti.