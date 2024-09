NordVPN ti offre la VPN migliore per il gaming: e che offerta!

L’utilizzo di NordVPN può essere utile non solo per navigare in generale in tutta sicurezza ovunque ti trovi, ma può darti anche numerosi vantaggi per il tuo diletto, come il gaming online. Prima di spiegarti in che modo, ti ricordiamo subito l’offerta ancora attiva che ti permette di avere fino al 73% di sconto e 3 mesi extra gratis da aggiungere al tuo abbonamento.

NordVPN: alleato numero 1 anche per il gaming

NordVPN diventa un alleato fondamentale per migliorare le prestazioni della tua rete online mentre giochi con i tuoi amici grazie proprio alla sua struttura. Grazie a questa VPN, infatti, puoi contare su una connessione stabile e veloce con oltre 6400 server sparsi in 111 paesi: in questo modo potrai scegliere il server migliore allo scopo di ridurre al massimo la latenza.

Non dimenticare inoltre che alcuni fornitori di servizi internet possono rallentare la tua connessione per alcune attività o durante i picchi di traffico provocando di conseguenza dei problemi durante le tue sessioni di gioco. Con NordVPN eviti del tutto queste limitazioni e hai sempre la connessione più fluida possibe.

Proprio la piattaforma è dotata di funzioni specifiche per il gaming online, come la funzionalità Meshnet con cui puoi creare reti virtuali per giocare online con i tuoi amici anche se si trovano in diverse parti del mondo: sarete totalmente protetti e al sicuro mentre vi divertite con il vostro gioco preferito.

Inoltre, ricorda che NordVPN supporta tutte le principali piattaforme come Windows, macOS, Linux, iOS e Android e, cosa più importante, puoi installarlo direttamente nel router di casa così da proteggere in automatico tutti i dispositivi ad esso connessi, come PC e console da gioco.

Non ti rimane che provarlo con il 73% di sconto, 3 mesi extra gratis e la possibilità, in ogni caso, di richiedere il rimborso integrale entro 30 giorni nel caso non fossi soddisfatto.