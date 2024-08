NordVPN ti regala un buono di 6 mesi con la nuova offerta

C’è una nuova splendida opportunità per assicurarti i servizi di NordVPN, la rete virtuale privata più famosa e venduta che ti permette di navigare in modo completamente anonimo e sicuro. Iscrivendoti adesso ad un piano biennale, infatti, riceverai non solo fino al 71% di sconto, ma anche 3 mesi aggiuntivi al tuo abbonamento e un buono di 6 mesi da regalare a chi vuoi.

La nuova offerta di NordVPN

Utilizzando NordVPN avrai la massima sicurezza online con funzionalità all’avanguardia. La crittografia di nuova generazione A-256 garantisce la protezione dei tuoi dati, anche quando sei connesso a una rete Wi-Fi pubblica. Inoltre, con la funzione di protezione avanzata contro le minacce, potrai dire addio a malware, tracker e fastidiose pubblicità.

Facilissima da configurare, NordVPN ti permette di proteggere fino a 10 dispositivi con un solo account, dai tuoi smartphone ai computer, e persino il router di casa, assicurando che tutta la tua rete domestica sia al sicuro.

La piattaforma non raccoglie né memorizza le tue informazioni private, grazie a una rigida politica di no-log che protegge la tua privacy a 360 gradi.

Approfitta quindi della nuova offerta: puoi ottenere un risparmio incredibile del 71% su un piano di 2 anni, 3 mesi extra di protezione e un buono di 6 mesi da regalare a chi vuoi.