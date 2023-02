NordVPN: ultime ore per acquistarla a SCONTO 59%

NordVPN è in offerta al 59% di sconto. Un’ottima occasione, disponibile ancora per pochissime ore. Perciò puoi decidere, o adesso o mai più, di mettere al sicuro tutti i tuoi dati e le tue informazioni sensibili dalle minacce del web. Inoltre, questa VPN è un prodotto completo sotto molti aspetti.

Primo fra tutti la privacy. Il provider in questione non solo protegge qualsiasi dato o informazione personali fornendo un tunnel crittografato per la navigazione online, ma sostiene anche la Politica No-Log. Ciò significa che la società non registra cronologia, durata delle sessioni e altro di personale.

In questo modo gli utenti possono stare tranquilli che niente trapelerà nemmeno se fossero enti governativi o IPS a richiedere specifici dettagli. Una sicurezza in più, fondamentale per poter dormire sonni tranquilli sicuro che la tua privacy è davvero protetta da chiunque.

NordVPN: prezzo speciale, protezione totale

Con NordVPN hai una protezione totale contro qualsiasi attore malevolo sia online che offline. Innanzitutto, il tunnel crittografato, fornito dai suoi server, offre una connessione del tutto anonima e invisibile. Ciò garantisce il massimo della privacy a te e a chi utilizza i tuoi dispositivi perché nessuna informazione sarà più accessibile.

Inoltre, Threat Protection completa l’opera bloccando efficacemente tracker e malware. Ma non è tutto. Infatti, la sua funzione è anche quella di ad blocker fermando annunci pubblicitari, pop up e banner fastidiosi. Questo renderà la tua navigazione più veloce e sicura.

Se di velocità vogliamo parlare, allora è necessario menzionare anche la larghezza di banda illimitata fornita da tutti i suoi server una volta che i tuoi dispositivi vi sono connessi. Questo garantisce prestazioni incredibili che potrebbero superare anche i 6730 Mbps in download.

Approfitta di queste ultime ore per afferrare una promozione tra le più convenienti. Ottieni ora NordVPN al fantastico sconto del 59%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.