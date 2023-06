NordVPN: scopri questa VPN che include un ad-blocker

Il mercato è ormai saturo di VPN che promettono “l’infinito e oltre”. Una premessa però è doverosa: quasi tutte sono ottime e con funzionalità all’avanguardia. Tuttavia, poche sono quelle complete che integrano funzionalità interessanti ed efficaci. Infatti, quest’ultima caratteristica è importantissima perché, a volte, abbiamo suite che offrono il mondo, ma solo alcune delle cose offerte sono efficienti e funzionano bene. Con NordVPN non ci sono questi rischi. Attiva subito questa soluzione numero 1 al mondo.

Uno dei vantaggi essenziali di questa VPN è che integra un potente ed efficace ad-blocker. In buona sostanza, grazie a questa funzionalità che si attiva automaticamente una volta avviata l’app ufficiale, navigando online non dovrai far fronte a banner e pop up che compaiono su pagine web o in app gratuite supportate da pubblicità. Un prodotto decisamente interessante perché in automatico, ad esempio, seleziona le migliori opzioni in merito a trattamento dati e privacy quando navighi nei siti internet.

Inoltre, non devi più attendere tempi biblici perché insieme ai contenuti a cui sei interessato si devono anche caricare le pubblicità. Ciò vuol dire che i tempi di caricamento sono dimezzati con una connessione dati molto più fluida e veloce. A supporto ci sono anche i server di proprietà di NordVPN che offrono una larghezza di banda illimitata in grado di ottimizzare la qualità della connessione dati indipendentemente da traffico e operatore telefonico.

NordVPN: la meraviglia di una connessione pulita e veloce

Attivando NordVPN ottieni una connessione pulita e veloce. Il suo ad-blocker incluso fa egregiamente il suo dovere. Un toccasana per quei dispositivi, come smartphone o tablet, che hanno una connessione dati a consumo. La totale assenza di pubblicità, banner e pop up riduce sensibilmente il consumo in termini di Giga durante la normale navigazione online.

Inoltre, la sicurezza è assicurata da un anti-malware perfetto che analizza tutti i file per evitare possibili contaminazioni con virus pericolosi. A questo si aggiunge anche la VPN in sé che fornisce un tunnel crittografato speciale in grado di rendere completamente anonime tutte le informazioni in entrata e in uscita.

