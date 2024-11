Norton 360 Advanced: antivirus + VPN + password manager al 70% di sconto

Norton 360 Advanced è la soluzione più completa della gamma Norton 360, progettata per offrire una protezione avanzata durante la navigazione online, perfetta anche per tutta la famiglia. Questo piano integra alcune delle funzionalità più innovative disponibili sul mercato, tra cui un antivirus di ultima generazione, una VPN sicura e un password manager. Attualmente è possibile sottoscrivere l’abbonamento con uno sconto del 70%, al costo di soli 3,33 euro al mese per il primo anno.

Norton 360 Advanced protegge fino a 10 dispositivi

Grazie all’esperienza consolidata di Norton nel campo della sicurezza informatica, questo antivirus è in grado di riconoscere e bloccare efficacemente sia le minacce emergenti che quelle già note, garantendo una protezione affidabile per i dati personali.

Il piano consente di proteggere fino a dieci dispositivi e include strumenti avanzati per la tutela della privacy, come il monitoraggio del Dark Web per segnalare eventuali esposizioni di informazioni sensibili e il controllo delle attività sui social media. Inoltre, offre un supporto dedicato per affrontare eventuali furti d’identità e recuperare i dati compromessi.

La VPN integrata assicura una navigazione privata e sicura, impedendo il tracciamento delle attività online grazie a una connessione crittografata. E il gestore di password permette di creare credenziali complesse e di conservarle in un archivio protetto, proteggendole da accessi non autorizzati. Norton 360 Advanced include anche un sistema di backup nel cloud, che preserva una copia sicura di file e documenti, proteggendoli da ransomware, guasti hardware o furti. Ben 200 GB di backup del PC nel cloud.

Insomma, un software completo sotto tutti i punti di vista. Per attivare Norton 360 Advanced e beneficiare dello sconto del 70% sul primo anno, con una tariffa mensile di soli 3,33 euro, basta visitare il sito ufficiale di Norton.