Norton 360 Advanced: bundle con nuove funzionalità a prezzo stracciato

Vuoi maggiore sicurezza mentre navighi online? Norton ha pensato a te creando un bundle con nuove funzionalità chiamato 360 Advanced. Oltre alla solita protezione da virus e malware, l’azienda porta la sicurezza a un altro livello aggiungendo strumenti come l’assistenza per il ripristino dell’identità e la protezione in caso di furto del portafogli. Tutto questo a un prezzo di soli 3,75 euro al mese per i primi 12 mesi, grazie allo sconto del 66% sul prezzo di listino. Fanno solo 44,99 euro per l’intero primo anno, un vero affare! Con un solo account, puoi proteggere fino a dieci dispositivi, tra cui PC, Mac, smartphone o tablet. Vediamo nel dettaglio cosa altro offre.

Bundle con nuove funzionalità: cosa aspettarti da Norton 360 Advanced

Prima di tutto, ritroviamo le collaudate protezioni dalle minacce informatiche in tempo reale e il backup del PC su cloud crittografato, che ora offre 200GB invece di 50GB. C’è sempre Secure VPN per navigare in anonimato, mentre i genitori possono stare un po’ più tranquilli con l’opzione Protezione Minori. Non manca il monitoraggio del dark web per essere avvisato in tempo di eventuali fughe di dati.

Parliamo adesso delle novità introdotte dal pacchetto. Se ti rubano l’identità, finalmente avrai qualcuno a cui rivolgerti. Norton, infatti, ti assegnerà uno specialista per guidarti passo dopo passo nel ripristino.

Se per caso hai la sfortuna di subire un furto del portafogli, Norton ti aiuterà a interrompere la sfilza di problemi burocratici, annullando e sostituendo carte di credito, patente e altri documenti. Ultimo ma non meno importante, il Social Media Monitoring promette di tenere d’occhio i tuoi account social, difendendoti dalle appropriazioni di profili e contenuti inappropriati.

Un bundle con nuove funzionalità così, a soli 3,75 euro al mese per un anno, potrebbe davvero fare la differenza tra una tranquilla navigazione online e il caos più totale. Quindi, abbonati!