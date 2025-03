Norton 360 Advanced: difendi i tuoi dispositivi da malware e phishing

La cybersecurity è un argomento molto importante a cui va posta un’adeguata attenzione, soprattutto facendo luce su quelli che sono i rischi più concreti contro i quali andiamo incontro ogni giorno. E, soprattutto, quali sono le soluzioni migliori a cui fare riferimento. Norton 360 Advanced, in promozione con il 66% di sconto, è indubbiamente una delle scelte più convenienti da fare per la propria sicurezza online.

I rischi per la sicurezza derivanti dalle campagne di phishing e dai malware

Tra le maggiori minacce da affrontare quotidianamente troviamo i malware e le campagne di phishing. I malware sostanzialmente sono software progettati per infiltrarsi in un dispositivo così da danneggiarlo o controllarlo. È possibile ricevere un malware tramite il download di file o applicazioni infette, tramite collegamenti web o aprendo allegati delle e-mail.

Il phishing è per molti aspetti ancora più subdolo e inganna gli utenti per rubare loro informazioni sensibili. Le campagne di phishing sono molto efficaci perché imitano siti, e-mail o messaggi di testo creando falsi sensi di urgenza o paura, invitando l’utente a cliccare su un link dannoso o a fornire direttamente dati personali.

Difendersi da tutte queste minacce è non solo una necessità, ma anche un dovere, soprattutto nei confronti delle persone più vulnerabili come possono essere i bambini o i genitori anziani e meno esperti di tecnologia digitale. Qui entrano in gioco l’efficienza e la convenienza di Norton 360 Advanced.

Norton 360 Advanced, infatti, integra una tecnologia di rilevamento intelligente che individua e neutralizza malware in tempo reale, proteggendo il sistema da attacchi mirati e da software dannosi. Il sofisticato sistema anti-phishing lavora incessantemente per identificare e bloccare siti web sospetti, impedendo che i tentativi di furto dati abbiano successo.

Acquistando Norton 360 Advanced si ha la possibilità di proteggere fino a 10 dispositivi (sia PC che Mac, smartphone o tablet) con un unico abbonamento, estendendo la protezione a tutti i componenti della propria famiglia.