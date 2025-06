Norton 360 Advanced: proteggi tutto il tuo mondo digitale a soli 3,75€ al mese

Foto di famiglia, progetti di lavoro, video di serate indimenticabili… il tuo computer è un vero e proprio scrigno di ricordi e file importanti. Ma anche i tesori hanno bisogno di essere sorvegliati! Ecco perché Norton 360 è la tua guardia del corpo digitale: ti protegge dai cattivi del web (virus, malware, ransomware e compagnia) e lo fa con uno sconto davvero speciale.

Norton 360 Advanced: super protezione certificata

Con la promozione attuale, Norton 360 Advanced ti costa solo 3,75€ al mese. Una cifra piccola piccola per tenere al sicuro fino a 10 dispositivi – quindi PC, Mac, tablet e smartphone, tutto coperto! Così puoi lavorare, studiare, vedere video buffi e persino guardare Netflix senza preoccupazioni. In più, c’è anche la VPN inclusa per navigare senza lasciare tracce, perfetta quando ti connetti da un bar o in viaggio. Con la sua crittografia avanzata e la protezione sempre attiva, Norton 360 garantisce che la tua navigazione e i tuoi dati restino solo tuoi.

Il bello di Norton 360 è che non si limita a dire “ciao ciao” ai virus. Ti regala 200GB di backup sul cloud per tenere al sicuro i tuoi file preziosi e un Password Manager per evitare il classico post-it con tutte le password. E se temi che qualche furbetto stia vendendo i tuoi dati sul dark web? Ci pensa Dark Web Monitoring a controllare che tutto resti privato. Infine, anche i tuoi social saranno monitorati per evitare brutte sorprese e, se capita qualche guaio come il furto d’identità, Norton ti aiuta a risolverlo senza panico. Insomma, con Norton 360 Advanced dormi sonni tranquilli mentre lui si occupa di tutta la fatica digitale. Che aspetti? Dai un’occhiata all’offerta sul sito ufficiale e metti al sicuro tutto ciò che conta di più per te.