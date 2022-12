Norton 360: l'antivirus che hai sempre cercato al 60% di sconto

Vuoi una soluzione facile da gestire, ma che garantisca una protezione completa per i tuoi dispositivi e per la tua privacy? Norton 360 Standard è l’antivirus ideale che non solo ti offre tutto questo, ma è anche in offerta al 60% di sconto. Approfittane subito prima che termini.

La sicurezza online passa da questa suite di sicurezza informatica che offre tante funzionalità professionali a un prezzo molto conveniente. Non solo sarai protetto da virus, malware, spyware, adware e ransomware, ma anche da tutte le minacce nascoste online come attacchi di phishing e smishing.

Norton 360 Standard è la scelta giusta che unisce risparmio e protezione in un antivirus. La sua applicazione, disponibile per PC, Mac, smartphone e tablet è semplice e immediata. Il suo ecosistema è intuitivo e avrai sotto controllo tutte le impostazioni attive per la tua difesa.

Norton 360 Standard va oltre l’antivirus

Norton 360 Standard supera di netto i confini di un antivirus. La sua protezione in tempo reale è decisamente efficace e completa, ma non è l’unica funzionalità attiva con questo abbonamento. Infatti, per 1 anno avrai anche un firewall per PC e Mac capace di difendere il dispositivo da accessi pericolosi sulla rete.

Inoltre, Secure VPN offre una rete privata per la tua navigazione online. In questo modo la connessione internet sarà sempre anonima. Nessun tracker o hacker potrà più rubare i tuoi dati personali, i dettagli di pagamento o la tua privacy mentre sei in rete. Tutto ciò che fai quotidianamente sul Web sarà protetto al 100%.

SafeCam per PC, invece, blocca gli accessi non autorizzati alla tua Web Cam. Una funzionalità molto utile per non essere registrato da cybercriminali tramite la tua fotocamera integrata nel PC. In più hai anche a disposizione un comodo Password Manager. Grazie alle sue estensioni per browser compilerà in automatico le credenziali di accesso conservandole in un sistema crittografato.

Insomma, Norton 360 Standard è un antivirus efficiente ricco di opzioni dedicate alla tua protezione online. Sarai al sicuro con questo sistema attivo sui dispositivi. Non dovrai temere alcuna minaccia perché i suoi database sono regolarmente aggiornati per individuare anche le più recenti.

