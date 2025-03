Norton 360: antivirus, VPN e backup cloud da 2,50 euro al mese

Proteggere i propri dispositivi dalle minacce informatiche è più semplice con un antivirus di alto livello. Con l’attuale promozione di Norton, puoi avere antivirus e VPN inclusi in un unico pacchetto, a partire da soli 2,50 euro al mese.

Una soluzione perfetta per chi cerca sicurezza completa e navigazione anonima, senza dover sottoscrivere servizi separati.

Tutti i vantaggi di avere un antivirus come Norton

La proposta arriva con i piani Norton 360, che integrano strumenti avanzati per tenere al sicuro i tuoi dati e la tua privacy. Con un’unica sottoscrizione hai accesso a antivirus con protezione in tempo reale, per bloccare virus, ransomware e altre minacce digitali, e Secure VPN illimitata, per cifrare la connessione, proteggere le attività online e cambiare indirizzo IP simulando la connessione da un altro Paese.

I piani attualmente in sconto sono i seguenti:

Norton 360 Standard : attivabile a 29,99€ l’anno (equivalente a 2,50€/mese), protegge un dispositivo (PC, Mac, smartphone o tablet);

: attivabile a (equivalente a 2,50€/mese), protegge (PC, Mac, smartphone o tablet); Norton 360 Deluxe : a 34,99€ l’anno (2,92€/mese), offre protezione estesa fino a 5 dispositivi , ideale per famiglie o chi utilizza più device;

: a (2,92€/mese), offre protezione estesa fino a , ideale per famiglie o chi utilizza più device; Norton 360 Advanced: a 44,99€ l’anno (3,75€/mese), nuovo prodotto ideale per proteggere le informazioni personali, disponibile fino a 10 dispositivi.

Tutti i piani includono l’accesso alla VPN illimitata e al sistema antivirus. Il piano Deluxe, inoltre, aggiunge funzionalità extra per una protezione ancora più completa.

Oltre ad antivirus e VPN, i piani includono:

Gestione password sicura, accessibile da tutti i dispositivi;

sicura, accessibile da tutti i dispositivi; Fino a 200 GB di backup su cloud per i file più importanti;

per i file più importanti; Controllo parentale , per proteggere anche i più piccoli durante la navigazione;

, per proteggere anche i più piccoli durante la navigazione; Dark Web Monitoring, per essere avvisati se i tuoi dati personali finiscono nei circuiti del web sommerso (incluso solo nei piani più avanzati).

Tutte le promozioni sono attivabili direttamente sul sito ufficiale di Norton, senza obbligo di rinnovo automatico. I prezzi indicati sono IVA inclusa. Un’offerta imperdibile per chi vuole unire protezione, riservatezza e praticità – il tutto, con un solo abbonamento.