Norton 360 Deluxe: la soluzione completa per la sicurezza online

Viviamo tempi in cui la sicurezza online è fondamentale. Ecco perché Norton 360 Deluxe è stato pensato per offrire una soluzione completa a tutti coloro che vogliono navigare in totale sicurezza.

Questo bundle della famosa società di sicurezza informatica Norton è ottimo se stai cercando una protezione a 360 gradi per i tuoi device. Inoltre, capiti anche nel momento giusto, perché è in corso un’offerta promozionale davvero unica.

Prima di parlartene, vogliamo puntualizzare che non si tratta di un semplice antivirus, ma di una suite completa a cui si unisce la protezione della privacy da parte della VPN illimitata.

Con questo pacchetto, puoi proteggere fino a 5 dispositivi, pagando soltanto 34,99 euro per il primo anno grazie allo sconto del 66%.

Norton 360 Deluxe: funzionalità avanzate e privacy rafforzata

Oltre alla tradizionale protezione antivirus, il pacchetto Norton 360 Deluxe offre funzionalità avanzate come il monitoraggio del Dark Web, la protezione minori e 50 GB di spazio di backup nel cloud per il tuo PC.

La VPN lavora crittografando la connessione per rendere i tuoi dati inaccessibili a occhi indiscreti. L’antivirus, invece, monitora il tuo dispositivo in tempo reale per cercare e bloccare virus, malware e altre minacce.

C’è anche la funzione SafeCam, la quale ti avvisa nel caso in cui qualcuno tenta di accedere alla webcam.

Oltre alla protezione antivirus e VPN, è presente un password manager molto pratico e affidabile. Se vuoi evitare che i tuoi file più importante vengano compromessi oppure si cancellino accidentalmente, il backup in 50 GB di spazio cloud è la soluzione per proteggerli.

Torniamo all’offerta promozionale. Per il primo anno, grazie allo sconto del 66%, pagherai soltanto 34,99 euro. Come funziona? In primis, devi entrare nella pagina dedicata all’offerta e acquistare il prodotto.

Successivamente, riceverai un codice via email per attivare immediatamente il tuo account. Devi cliccare sul bottone qui sotto per iniziare. Fallo oggi stesso, però, perché la promo sta per scadere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.