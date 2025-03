Norton 360 Deluxe: non solo antivirus a 15€ su Amazon

Norton 360 Deluxe è molto più di un semplice Antivirus, è un sistema in grado di proteggere e ottimizzare tutti i tuoi dispositivi. Oggi è in promozione speciale su Amazon con la Festa delle Offerte di Primavera. Approfittane subito! Acquista ora la licenza digitale a soli 15,49 euro, invece di 59,99 euro. Si tratta di un ottimo affare.

Il codice di attivazione arriva alla tua mail e ti permette di installare l’app multi-device su 5 dispositivi contemporaneamente. Inoltre, attivi protezione e ottimizzazione per 15 mesi, con possibilità di rinnovo automatico. Insomma, un vero e proprio best buy per la sicurezza dei tuoi dispositivi.

Norton 360 Deluxe è antivirus? Sì, anche tanto altro

Norton 260 Deluxe è sì un antivirus, ma anche tanto altro. Una suite completa che oggi ti costa solamente 15,49 euro su Amazon. Attiva adesso la licenza di 15 mesi. Lo installi su 5 dispositivi contemporaneamente e ottieni protezione in tempo reale contro qualsiasi minaccia, reale, presunta, effettiva o emergente.

Inoltre, hai dalla tua Secure VPN, una potente VPN che rende le tue informazioni completamente inviolabili online grazie alla crittografia di livello militare. A questo aggiungi anche un potente password manager per creare, gestire e proteggere le tue password sicure. Attivando Dark Web Monitoring, incluso nella suite, hai un monitoraggio costante del dark web per verificare che i tuoi dati non siano in vendita.

Tutto questo e molto altro ce l’hai con Norton 360 Deluxe a soli 15,49 euro, invece di 59,99 euro.