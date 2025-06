Norton 360 Deluxe: protezione avanzata per i tuoi dispositivi a 34,99 euro per 1 anno

Con Norton 360 Deluxe puoi avere un pacchetto completo di protezione avanzata con cui tenere al sicuro tutti i dispositivi della tua famiglia: con funzionalità antivirus, protezione dei monitor, VPN integrata e funzionalità di scansione del dark web puoi avere il piano per 1 anno a soli 34,99 euro invece di 104,99, grazie a un fantastico sconto del 66%.

Con Norton 360 Deluxe potrai contare sulla protezione dalle minacce in tempo reale con la garanzia dell’antivirus firmato Norton: il tuo dispositivo sarà protetto dalle minacce esistenti ed emergenti e salvaguarderà le informazioni riservate e finanziare quando accedi online. Il tutto con il supporto di una VPN integrata con cui navigare in anonimo e con maggior sicurezza senza il tracciamento delle tue attività.

Gli strumenti inclusi in Norton 360 Deluxe prevedono anche un password manager con cui generare, memorizzare e gestire facilmente le tue password e il backup dei tuoi dati più importanti nel cloud. Ancora, ecco anche la funzionalità SafeCam per PC che protegge la webcam dagli accessi indesiderati e la Protezione Minori con cui gestire l’attività online dei più piccoli.

Infine, di certo non per importanza, il Dark Web Monitoring con cui il servizio monitora e ti avvisa se scova le tue informazioni personali nel Dark Web. Tutto questo può essere tuo in offerta a 34,99 euro per il primo anno invece di 104,99 per una licenza che compre fino a 5 dispositivi tra PC, Mac, tablet e smartphone.