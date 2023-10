Norton 360 Deluxe: provalo GRATIS per 30 giorni

Con Norton 360 Deluxe puoi godere di una protezione completa e sperimentarla gratuitamente per 30 giorni. Una grande occasione che ti permette di provare tutti i servizi offerti dalla piattaforma a costo zero.

Norton 360 Deluxe: cosa ottieni?

Questo l’elenco delle caratteristiche che rendono Norton 360 Deluxe irrinunciabile, specie se gratis:

Protezione dalle Minacce in Tempo Reale: La sicurezza avanzata con antivirus di Norton 360 Deluxe ti protegge da minacce online esistenti ed emergenti. Salvaguarda le tue informazioni riservate e finanziarie quando navighi in rete.

VPN Sicura: La rete privata virtuale (VPN) di Norton 360 Deluxe ti permette di navigare in modo anonimo e sicuro, evitando il tracciamento delle attività. Aggiungi crittografia avanzata per mantenere al sicuro password e dati sensibili.

Password Manager: Dimentica le preoccupazioni legate alle password. Norton 360 Deluxe offre uno strumento che ti permette di generare, memorizzare e gestire facilmente le tue password e altre credenziali online in modo sicuro.

Backup del PC nel Cloud: Non preoccuparti più della perdita di dati a causa di errori del disco rigido, furto di dispositivi o ransomware. Il backup nel cloud ti consente di salvare file e documenti importanti come misura preventiva.

Protezione dei Minori: I genitori possono gestire le attività online dei loro figli, garantendo loro un ambiente online sicuro su PC e smartphone. Aiuta i tuoi figli a esplorare, imparare e divertirsi in modo sicuro.

SafeCam per PC: Questa funzionalità ti avviserà se ci sono tentativi di accesso non autorizzati alla tua webcam. Potrai bloccare gli accessi non autorizzati e garantire la tua privacy.

Orario di Scuola: Con l’apprendimento a distanza, è essenziale che i bambini abbiano accesso a Internet. Norton 360 Deluxe ti permette di gestire l’ambiente di apprendimento remoto dei tuoi figli e mantenerli concentrati durante le lezioni online.

Monitoraggio del Dark Web: Norton monitora costantemente il Dark Web e ti avviserà se trova le tue informazioni personali in luoghi non autorizzati.

La sicurezza dovrebbe essere una priorità in ogni famiglia e Norton 360 Deluxe rende questa protezione accessibile e conveniente. Approfitta subito della prova gratuita di 30 giorni e scopri come puoi mantenere al sicuro te stesso e la tua famiglia online.

