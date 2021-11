Norton 360 Deluxe: super sconto fino al 30 novembre

Offerta imperdibile per una delle migliori soluzioni di sicurezza sul mercato. L'abbonamento per il primo anno alla suite Norton 360 Deluxe può essere sottoscritto con uno sconto di 5 euro, mentre il rinnovo successivo viene proposto con uno sconto del 68%. Il software può essere installato su un massimo di cinque dispositivi.

Norton 360 Deluxe in offerta fino al 30 novembre

Norton 360 Deluxe è uno dei cinque prodotti consumer presenti nel catalogo di NortonLifeLock. La suite garantisce la massima protezione per dispositivi Windows, macOS, Android e iOS, grazie al famoso antivirus che rileva ogni tipo di minaccia in tempo reale (ransomware inclusi), sfruttando l'intelligenza artificiale.

Proprio per difendersi dai malware che usano la crittografia per impedire l'accesso ai dati personali oppure come soluzione di emergenza in caso di problemi hardware, gli utenti possono sfruttare i 50 GB di spazio sul cloud per il backup dei file (solo su Windows).

Il firewall per PC e Mac monitora invece il traffico in entrata e uscita, bloccando eventuali intrusioni. Non manca il password manager per conservare le credenziali di login e generare sequenze complesse. È disponibile anche la protezione minori per controllare i siti visitati, filtrare i contenuti e rintracciare i figli tramite GPS.

La privacy online viene garantita dalla Secure VPN e dal tool SafeCam per PC che blocca l'accesso non autorizzato alla webcam. Infine è presente la funzionalità Dark Monitoring che verifica se i dati personali sono finiti nel dark web (ad esempio durante un attacco ai servizi online).

Il prezzo dell'abbonamento per il primo anno è 29,99 euro, invece di 34,99 euro (sconto di 5 euro). Il rinnovo viene offerto sempre a 29,99 euro, ma lo sconto è del 68% rispetto al prezzo di 94,99 euro.