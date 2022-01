Norton 360 for Gamers: sconto del 61% per i videogiocatori

Quando si parla di Norton, si fa riferimento a uno dei punti di riferimento a livello mondiale nell'ambito di antivirus e strumenti simili. L'azienda, fondata da Peter Norton nell'ormai lontano 1990, ha voluto proporre un prodotto fatto su misura per i videogiocatori PC.

Si tratta di Norton 360 for Gamers, uno strumento indirizzato tanto al giocatore occasionale quanto all'hardcore gamers, che promette di proteggere in maniera efficacec dispositivi e account di gioco nel miglior modo possibile.

La suite in questione è stata realizzata dal noto marchio proprio seguendo le direttive di alcuni videogiocatori esperti e ciò, abbinato ai recenti sconti a cui lo strumento è soggetto, rende Norton 360 for Gamers ancora più interessante.

Norton 360 for Gamers: uno strumento ideato da videogiocatori per i videogiocatori

Cosa può offrire questo pacchetto agli utenti? Norton 360 for Gamers è in grado di monitorare il Dark Web, cercando eventuali furti di informazioni e dati personali (inclusi gamertag).

Più che apprezzabile la presenza di una VPN, in grado di occultare l'indirizzo IP e di proteggere da attacchi di tipo DDoS. Sempre in ottica privacy, lo Smart Firewall in dotazione è in grado di bloccare il traffico non autorizzato, proteggendo dati e file personali presenti sul computer.

Non solo sicurezza. con Norton Game Optimizer infatti, l'azienda americana è in grado anche di ottimizzare la velocità della macchina in uso, con una grafica più fluida e performante.

Un sistema di protezione della webcam da intrusioni indesiderate e un password manager (ideale per proteggere parole d'accesso sia agli account legati al gaming sia a quelli dell'home banking) completano una proposto alquanto interessante.

A rendere imperdibile la suite di Norton però, vi è anche uno sconto davvero notevole. Grazie alla riduzione sulla sottoscrizione annuale del servizio del 61%, è possibile ottenere tutta la protezione di Norton 360 for Gamers a soli 34,99 euro invece dei 89,99 del prezzo di listino.