Norton non va in vacanza: massima protezione anche a Natale

Quest’anno puoi risparmiare il 60% di sconto sull’acquisto di Norton 360 Standard. È questa la promozione che puoi ottenere al momento attivando la sua protezione antivirus completa. Si tratta di un’occasione incredibile per mettere al sicuro i tuoi dispositivi.

Questo antivirus non va in vacanza e a Natale, come per qualsiasi altro giorno dell’anno, ti proteggerà dai pericolosi criminali del Web. Acquista in totale sicurezza senta temere che i tuoi dati di pagamento possano finire nelle mani di hacker o cybercriminali.

La tua sicurezza online sarà attiva al 100% senza alcuna pausa o interruzione. In un’unica soluzione hai proprio tutto quello che ti serve per mantenere la tua privacy e la tua identità digitale al sicuro. Tra l’altro oggi puoi anche risparmiare esattamente 45 euro.

Norton 360 Standard: questa è l’occasione per acquistarlo

Molti credono che basta un po’ più di attenzione per proteggersi dagli attacchi malevoli del Web. Peccato però che ciò non sia per nulla vero. Pur mantenendo alto il livello di controllo personale il rischio di finire su un sito fraudolento o di scaricare un’app infetta da malware è sempre più alto. Ecco perché ti serve Norton 360 Standard.

Infatti, non siamo nemmeno più protetti dagli store ufficiale come il Play Store e l’App Store. Sempre più spesso sono diversi gli sviluppatori che riescono ad aggirare i sistemi di sicurezza integrati piazzando le loro applicazioni pericolose pronte per essere scaricate fagli ignari utenti.

Con Norton 360 Standard questo non succederà. La sua protezione in tempo reale funziona su qualsiasi dispositivo dei principali sistemi operativi (Windows, MacOS, Android e iOS). Una volta scaricata l’applicazione desiderata avvierà una scansione approfondita per verificare che non nasconda sorprese.

Inoltre, qualsiasi annuncio o link possa essere premuto verrà prima verificato per scongiurare possibili attacchi phishing o smishing. Con Secure VPN ottieni una navigazione anonima e sicura. Il Password Manager gestisce le tue credenziali di accesso in modo efficace e la funzionalità SafeCam protegge il PC da possibili accessi non autorizzati alla fotocamere e al microfono.

