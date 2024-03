Norton 360 per i gamer: gioca in sicurezza e risparmia subito

Sei reduce da una cattiva esperienza nel gaming? Vorresti aumentare la protezione per il tuo PC e i vari account di gioco che usi regolarmente? Al momento la soluzione migliore è Norton 360 for Gamers, progettata dal team di Norton sia per i giocatori occasionali sia per quanti sono riusciti a trasformare la loro passione in un lavoro a tempo pieno: protegge fino a tre dispositivi (PC, Mac, smartphone o tablet).

In questi giorni il pacchetto Norton 360 for Gamers è in offerta a 34,99 euro per il primo anno invece di 99,99 euro, per effetto del 65% di sconto. Volendo, puoi provarlo gratis per 30 giorni e decidere se rinnovare o meno l’abbonamento al termine del periodo di prova.

I vantaggi di Norton 360 for Gamers

Uno dei fiori all’occhiello della soluzione Norton 360 per gli appassionati di gaming è la funzionalità Game Optimizer, attraverso cui è possibile aumentare al massimo le prestazioni di gioco del computer. La tecnologia proprietaria di Norton consente ai PC di:

rilevare in automatico i giochi e di assegnare loro la massima potenza;

eliminare i ritardi e i rallentamenti del gioco causati da altre applicazioni;

mettere in pausa i programmi in background;

ottimizzare i programmi di gioco.

Un ulteriore vantaggio riguarda l’ottimizzazione delle notifiche. Dopo il lancio del gioco, gli unici avvisi che riceverai saranno quelli relativi a un eventuale attacco informatico. Caso quest’ultimo piuttosto remoto, dal momento che la funzionalità Secure VPN contribuisce a proteggere il dispositivo in uso e l’account di gioco da attacchi DDoS e doxing.

Segnaliamo anche la funzione Modalità di rilevamento schermo intero. Si tratta di un’opzione in grado di rilevare quando viene impiegata la modalità a schermo intero, andando a disattivare gli avvisi di sicurezza ad eccezione di quelli critici.

Sul fronte della sicurezza, oltre alla già citata VPN, Norton 360 for Gamers include le seguenti funzionalità:

monitoraggio del Dark Web : avvisi puntuali qualora siano trovati i tuoi dati personali, inclusi i tuoi gamertag (username e indirizzi e-mail);

: avvisi puntuali qualora siano trovati i tuoi dati personali, inclusi i tuoi gamertag (username e indirizzi e-mail); antivirus completo : protezione dalle minacce in tempo reale, 24 ore su 24 sette giorni su sette, inclusi gli attacchi di phishing e le falle di sicurezza nei giochi;

: protezione dalle minacce in tempo reale, 24 ore su 24 sette giorni su sette, inclusi gli attacchi di phishing e le falle di sicurezza nei giochi; Smart Firewall (per PC) : monitoraggio delle comunicazioni tra il tuo computer e altri computer, in modo da bloccare l’eventuale traffico non autorizzato;

: monitoraggio delle comunicazioni tra il tuo computer e altri computer, in modo da bloccare l’eventuale traffico non autorizzato; SafeCam per PC : avvisi puntuali qualora un estraneo tenti di accedere alla webcam del computer;

: avvisi puntuali qualora un estraneo tenti di accedere alla webcam del computer; Protezione minori: possibilità di imporre dei limiti di utilizzo del PC per giocare e controllare l’eventuale presenza di app pericolose su PC e dispositivi mobile.

Offerta Norton 360 for Gamers: 65% di sconto per il primo anno

Norton 360 for Gamers è in offerta a 34,99 euro invece di 99,99 euro per il primo anno. Al termine dei primi 12 mesi, l’abbonamento si rinnova per un altro anno a 99,99 euro, a meno che il rinnovo non venga annullato prima. Puoi decidere di non rinnovare senza pagare alcuna commissione.

La promozione attualmente in corso per Norton 360 for Gamers include anche un periodo di prova gratuita della durata di 30 giorni. In questo primo mese di prova è possibile avere accesso a tutte le funzionalità del pacchetto costruito su misura per gli appassionati di gaming.