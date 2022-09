Norton 360 Premium a 44,99€ per un anno, grazie allo sconto del 57%

Far fronte alle tante minacce del Web è tutt’altro che semplice.

Ogni mese infatti, sono diversi i malware, gli adware e tante altre forme di attacco che si affacciano in rete. I rischi legati a questi agenti malevoli non riguardano solo i dispositivi hardware utilizzati, ma anche il loro prezioso contenuto.

Che si tratti di documenti di lavoro, foto personali o quant’altro, senza adeguata protezione ciò che è conservato sui nostri computer o smartphone è a forte rischio.

Come evitare problemi in questo ambito? Prevenzione e cautela sono senza ombra di dubbio un primo passo, ma questo non è sufficiente per essere realmente protetti.

L’utilizzo di un antivirus professionale come Norton 360 Premium, può di certo cambiare la situazione.

Un pacchetto completo per la sicurezza online

Norton 360 Premium è il frutto della lunga esperienza di Norton sul campo, brand che risulta essere un vero e proprio pilastro nell’ambito degli antivirus.

Questo software, capace di agire tanto su computer Windows quanto in ambiente macOS, Android e iOS, va ben oltre il classico strumento di individuazione e rimozione di virus e simili.

Si parla infatti di una VPN integrata, capace di proteggere l’utente durante le transazioni economiche e quando è necessaria maggiore privacy. Il gestore delle password poi, permette di proteggere non solo le parole d’accesso, ma anche i dettagli delle carte di credito e debito.

Il sistema di parental control integrato in Norton 360 Premium è poi un’ottima soluzione per tutelare i più giovani, mentre il sistema SafeCam per PC consente di proteggere le webcam dagli accessi non autorizzati.

Il monitoraggio del Dark Web, infine, permette di ricevere un’avvertimento se le proprie informazioni personali sono in qualche modo state rubate.

E per quanto riguarda il costo? Grazie allo sconto del 57% rispetto al prezzo di listino, è possibile ottenere tutta la protezione di Norton 360 Premium per soli 44,99 euro all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.