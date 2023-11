Norton 360 Premium, approfitta dello sconto del 60%

Sei alla ricerca di un antivirus in grado di proteggere i tuoi dispositivi a 360°? Norton Antivirus offre una potente protezione per i tuoi dispositivi e funzionalità per la tua privacy online, tra cui Secure VPN e Dark Web Monitoring; tutto in un’unica soluzione dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Vuoi avere un’adeguata sicurezza online? Scegli Norton: il piano di un anno, grazie ad uno sconto del 60%, è ora disponibile a soli 44,99 euro. In più hai la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni che puoi tranquillamente richiedere nel caso in cui il servizio non risponde alle tue esigenze.

Norton Antivirus: protezione massima per i tuoi dispositivi

Sono davvero tanti gli utenti che hanno deciso di scegliere Norton per proteggere i dispositivi che utilizzano giornalmente. Vuoi sapere il motivo per cui hanno deciso di acquistare uno dei piani disponibili? Semplice, stiamo parlando di un antivirus adatto a garantire una sicurezza avanzata per proteggere il tuo dispositivo dalle minacce online, ma anche a salvaguardare le informazioni riservate e finanziarie quando accedi online. In più viene offerta una maggiore sicurezza con la rete privata virtuale (VPN) senza tracciamento delle attività.

Insieme al piano da un anno, attualmente è disponibile al costo di 44,99 euro anziché 114,00 euro, grazie ad uno sconto del 60%, è disponibile il piano da due anni al costo di 109,99 euro anziché 229,99 euro.

Come accennato, con Norton, oltre a navigare in modo anonimo e con maggiore sicurezza con la rete privata virtuale (VPN) senza tracciamento delle attività, hai a disposizione strumenti per generare, memorizzare e gestire facilmente e in modo più sicuro password, dati di carte di credito e altre credenziali online.

Non pensarci ancora, prosegui con l’acquisto di Norton Antivirus. Rircorda che se non sei soddisfatto hai la possibilità di usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni senza nessun problema e senza dover dare spiegazioni.

