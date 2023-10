Norton 360 Premium, approfitta dello sconto e proteggi i tuoi dispositivi

Sei alla ricerca di un antivirus per il tuo PC? Norton non è un semplice antivirus perché oltre a contraddistinguersi per l’ efficacia si contraddistingue per la sua capacità di proteggere i dispositivi in tempo reale da qualsiasi minaccia.

Il mercato offre attualmente diversi antivirus e non è del tutto semplice scegliere quello più adatto. Non tutti gli antivirus sono infatti in grado di garantire la massima protezione per i tuoi dispositivi da attacchi e conseguenti problemi; inclusa infatti c’è anche la protezione per minori o il darkweb monitoring.

Vuoi anche navigare in modo anonimo e con maggiore sicurezza? Puoi farlo con la rete privata virtuale (VPN) senza tracciamento delle attività di Norton Antivirus. Non dimentichiamo che stiamo parlando di un antivirus del tutto completo che pone la sicurezza degli utenti al primo posto tra gli obiettivi. Con Norton hai infatti importantissimi servizi come: protezione dalle minacce in tempo reale, Secure VPN, Password Manager, Backup del PC nel cloud, protezione minori, Dark Web Monitoring.

Che aspetti? Approfitta subito nuova offerta Norton Antivirus. Grazie ad uno sconto del 60% il piano 360 Premium può essere tuo a soli 44,99 euro anziché 109,99 per il primo anno. A metà prezzo potrai, dunque, avere una protezione per un massimo di dieci PC, Mac, tablet o telefoni, protezione contro virus, malware, ransomware e hackeraggio, promessa protezione virus e connessione a Internet privata con VPN.

Acquistando Norton Antivirus vedrai la differenza sul tuo pc grazie ad una protezione massima, che nessun antivirus finora è stato in grado di offrirti. Dunque stai cercando un antivirus che possa proteggere il tuo pc o il tuo tablet ma non sai quale scegliere, prosegui con l’acquisto!

