Norton 360 Premium, la protezione avanzata che cercavi per il tuo PC

Nel mondo dei dispositivi elettronici, Norton 360 si distingue come uno dei software antivirus più ricercati grazie alla sua protezione avanzata.

Vanta una gamma completa di funzionalità che garantiscono uno scudo protettivo ottimale contro le minacce informatiche contemporanee.

Queste funzionalità comprendono una protezione in tempo reale, un firewall per PC o Mac, un gestore di password e persino una VPN.

Al costo scontato di 29,99 euro, che equivale al 60%, questo pacchetto è un ottimo investimento. Diamo un’occhiata più da vicino a ciò che ha da offrire in modo più dettagliato.

Norton 360: protezione avanzata di un pacchetto antivirus completo

Con Norton 360, riceverai una protezione avanzata e completa contro i malware per un massimo di cinque PC, Mac e smartphone e tablet Android o iOS.

Inoltre, avrai accesso al backup su cloud, che aiuta a prevenire la perdita di dati a causa di problemi imprevisti come ransomware o guasti del dispositivo.

La funzione di gestione delle password ti consente di proteggere tutti gli accessi al tuo account, i dettagli della carta di credito e altri dati di accesso sensibili.

Utilizzando la VPN integrata, hai l’ulteriore vantaggio di una navigazione anonima senza il rischio di essere monitorato.

Ciò si ottiene crittografando i tuoi dati di navigazione attraverso server privati, rendendoli incomprensibili a terze parti come ISP o potenziali entità dannose. Di conseguenza, tutti i dati in entrata e in uscita rimangono protetti.

Norton 360 smart Firewall fornisce un ulteriore livello di protezione monitorando le comunicazioni tra i tuoi dispositivi e la rete. Ostruisce qualsiasi traffico non autorizzato per prevenire potenziali intrusioni di malware.

Per salvaguardare la tua privacy, la funzione SafeCam per PC ti avvisa di eventuali tentativi sospetti di accesso alla tua webcam e ti consente di prevenirli.

E se uno dei tuoi dispositivi viene infettato da un virus che Norton non è in grado di eliminare?

Puoi usufruire dell’assicurazione “Virus Protection Promise“, che garantisce il rimborso del canone di abbonamento.

Agisci ora e acquista l’offerta del pacchetto Norton 360 per salvaguardare i tuoi dispositivi a un costo ridotto, senza perdere tempo, cliccando sul link qui sotto!

