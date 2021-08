Norton 360: protezione completa, sconto fino al 63%

NortonLifeLock sviluppa una delle migliori soluzioni di sicurezza per Windows, macOS, Android e iOS. Gli utenti possono scegliere tra quattro versioni di Norton 360, per le quali sono attualmente in corso ottime promozioni. È possibile sottoscrivere l'abbonamento per un anno, approfittando di uno sconto fino al 63%. Il risparmio rispetto al prezzo standard più superare i 100 euro.

Norton 360: quattro versioni in super sconto

Le quattro versioni di Norton 360 sono Standard, Deluxe, Premium e for Gamers. La principale differenza è rappresentata dal numero di dispositivi (PC, Mac, smartphone e tablet) che possono essere protetti con un unico abbonamento, rispettivamente 1, 5, 10 e 3. Ci sono però alcune funzionalità esclusive per le versioni più costose e per i giocatori. Tutte includono ovviamente il noto antivirus che offre protezione contro vari tipi di minacce, inclusi i famigerati ransomware, sfruttando una tecnologia basata sull'intelligenza artificiale.

Norton 360 Standard include inoltre un firewall per PC e Mac, un password manager, il tool SafeCam per PC, la Secure VPN e 10 GB di spazio sul cloud per il backup dei file su Windows.

Norton 360 Deluxe aggiunge il controllo parentale (protezione minori) e la funzionalità Dark Web Monitoring per verificare se i dati personali sono finiti nel dark web. Lo spazio sul cloud per il backup è 50 GB. Norton 360 Premium offre le stesse caratteristiche, ma lo spazio per il backup online aumenta a 75 GB.

Infine, Norton 360 for Gamers condivide le stesse funzionalità della versione Premium, ma aggiunge un tool per ottimizzare le prestazioni durante il gioco. Inoltre mostra un numero inferiore di notifiche e disattiva gli avvisi meno importanti, quando viene rilevata la modalità a schermi intero.

Questi sono i prezzi attuali dell'abbonamento per un anno: