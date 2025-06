Norton 360: provalo gratis per 30 giorni

Hai la straordinaria opportunità di provare gratis per 30 giorni i servizi di Norton 360. Questo pacchetto all-in-one di sicurezza informatica, che include funzioni come Password Manager, backup nel cloud e VPN, può essere tuo con sconti fino al 66% a seconda del piano che sceglierai o, in alternativa, puoi provarlo gratis per un mese e poi decidere cosa fare.

Cominciamo col vedere cosa offre il pacchetto base: Norton 360 ti offre la protezione contro virus, malware, ransomware e hacker per 1 PC, Mac, Tablet o telefono, con 100% Promessa Protezione Virus, Password Manager e 2GB di backup nel cloud. Poi, puoi aggiungere altre feature, come una connessione a internet privata con una VPN e maggiore spazio a disposizione nel cloud (pacchetto Standard).

Più ricchi di funzionalità infine i pacchetti Deluxe e Advanced che aggiungono rispettivamente la funzione di Protezione dei Minori e il Dark Web Monitoring, che verifica se le tue informazioni personali sono finiti al centro di una fuga di dati, e le ultime novità come Assistenza per il ripristino dell’Identità, Assistenza in caso di furto del portafoglio e il Social Media Monitoring per proteggere i tuoi account social.

Non ti rimane che scegliere, ma innanzitutto hai la possibilità di provare tutto gratis per 30 giorni. Al termine del periodo di prova potrai decidere cosa fare.